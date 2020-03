iOS 14: 6 novità in arrivo

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 11 marzo 2020

All'interno del codice di iOS 14 trapelato in queste ore, sono emerse moltissime novità in arrivo. Ecco quali feature invaderanno i vostri iPhone e iPad a settembre.

Un leak di iOS 14 rivela in anteprima tutte le novità in arrivo con la prossima versione del sistema operativo mobile di Apple. Si parla di superpoteri per la Realtà Aumentata, Vista a Elenco delle app, di una nuova versione di Apple Remote, e di nuove feature per l'app Messaggi.

Vista a Elenco

Con iOS 14 arriva un nuovo modo di visualizzare e organizzare le app installate: sotto forma di Elenco. Un assaggio di questa funzionalità ce l'abbiamo da anni davanti ai nostri occhi, su Apple Watch.

A quanto si sa, la lista seguirà l'ordine alfanumerico, ma gli utenti avranno la possibilità di filtrare al volo le app più usate, le ultime installate oppure quelle con notifiche ancora non lette.

Wallpaper Pack

Apple ha intenzione di supportare i Wallpaper Pack di terze parti (Pacchetti di Sfondi) direttamente nelle Preferenze di iOS 14; per aiutare gli utenti a destreggiarsi tra la slavina di sfondi, verranno introdotte nuove categorie.

Novità Homekit

Anche HomeKit, il protocollo di domotica di Apple, diventerà sempre più smart e autonomo. Tra le novità in arrivo con iOS 14 segnaliamo:





Night Shift per Luci: le lampadine smart vireranno automaticamente alle tonalità più calde durante la giornata per abituare gli occhi alla penombra notturna e coadiuvare il sonno.

Riconoscimento Volti: HomeKit Secure Video sarà capace di riconoscere oggetti e persone, animali e veicoli, e attivare determinate azioni al verificarsi di sofisticate condizioni.

App TV: Finalmente sarà possibile impostare una risorsa audio permanente sul set-top box con la mela. Cablato o AirPlay 2, non farà differenza: al riavvio, Apple TV ricorderà le preferenze e connetterà le casse desiderate automaticamente. Una feature perfetta per l'HomePod 2 low-cost.



Realtà Aumentata

Nome in codice "Gobi." La nuova versione della Realtà Aumentata di iPhone e iPad si attiverà automaticamente dopo la scansione di speciali codici QR che creeranno nuove forme di intrattenimento e informazione all'interno dei negozi. Per esempio, gli utenti potrebbero sollevare il loro iPhone in un Apple Store e visualizzare informazioni e prezzi dei prodotti in esposizione, comparare feature e molto altro.

Messaggi

La prossima versione di Messaggi avrà un sistema di menzioni in stile WhatsApp/Telegram che permetterà di taggare gli utenti con l'uso della chiocciola "@" seguita dal nome.

Tra l'altro è in fase di test la cancellazione dei messaggi inviati: al loro posto ci sarà una dicitura che avvisa il destinatario dell'avvenuta rimozione. Non è chiaro tuttavia se saranno implementati limiti (tipo: potete cancellare un messaggio fino a tot minuti dall'invio). Inoltre, è allo studio un sistema di indicatori di lettura per le chat di gruppo simile a quelli implementati nella chat one to one.

Apple Remote

Con iOS 14 debutterà una nuova versione di Apple Remote, l'app per controllare Apple TV da remoto. Sfortunatamente, al momento non sono noti ulteriori dettagli a riguardo.