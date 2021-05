iPhone pieghevole: Display 8″ e lancio nel 2023

Giacomo Martiradonna,

Secondo l’affidabile analista Ming-Chi Kuo, Apple ha intenzione di lanciare un iPhone pieghevole entro un paio d’anni. Avrà un display OLED QHD+ flessibile da 8 pollici e diventerà un’icona di tecnologia.

“In base ai sondaggi condotti nell’industria”, spiega Kuo in una nota agli investitori, “ipotizziamo che Apple lancerà probabilmente un iPhone pieghevole da 8 pollici con display QHD+ OLED flessibile nel 2023. […] Sulla base dei piani di capacità richiesti da Apple, prevediamo che le consegne di iPhone pieghevole raggiungeranno i 15-20 milioni di unità nel 2023.”

A suo dire, questo tipo di dispositivi rappresenterà quasi uno status symbol e fornirà accelerazione al prossimo “ciclo di acquisto dei modelli premium”. E non solo; per come stanno andando le cose, prevede perfino che Apple si piazzerà come vincitrice indiscussa nel reame dei dispositivi pieghevoli:

“Al momento, la posizione di prodotto degli smartphone pieghevoli è di voler integrare smartphone e tablet. Ma riteniamo che gli smartphone pieghevoli costituiscano solo una delle possibili applicazioni. Prediciamo che i dispositivi pieghevoli sfumeranno la segmentazione tra smartphone, tablet e laptop in futuro. Con ecosistemi cross-prodotto e avanzamenti nel design dell’hardware, Apple uscirà come la più principale vincitrice del nuovo trend di dispositivi pieghevoli.”

E come riuscirà Apple far mangiare la polvere agli avversari? Lanciando qualcosa di realmente innovativo, studiato per superare tutte le lacune e i difetti dei dispositivi odierni. Il display di iPhone Fold adotterà infatti una soluzione touch basata su nanoparticelle d’argento che consegnerà a Cupertino un notevole “vantaggio competitivo sul lungo termine.” Questa tecnologia infatti permetterà di supportare linee di piegatura multipla (contro la singola linea di piegatura di tutti i dispositivi esistenti). Un dispositivo simile potrebbe arrivare nel 2023, con un display incluslo tra 7.5 e 8 pollici.

Un Concept per Sognare

Dopo l’iPhone Fold a libretto, spunta un nuovo concept che vi incanterà. Ma non fateci la bocca: una tecnologia del genere non esiste ancora.

A differenza dei modellini visti finora, quello che vi mostriamo oggi -creato dal designer Iskander Utebayev- piega l’iPhone in orizzontale, e non in verticale. Una sorta di clamshell tutto-schermo, con un sottilissimo display che risulta attivo anche quando viene piegato.

L’aspetto più esteticamente appagante -e tecnologicamente più irrealizzabile- è però costituito dallo slider su schermo che fa aprire automaticamente il display. Pura fantascienza, allo stato attuale.

In ogni caso, si tratta di un volo pindarico da designer, o di un sogno a occhi aperti. Apple infatti, nonostante i brevetti, non ha ha benché minima intenzione di cimentarsi in un aggeggio simile ancora per qualche tempo; non dopo i ritardi di Huawei, il mega-flop del Samsung Fold e i problemi di gioventù dei Galaxy Z Flip e Motorola RAZR in ogni caso.