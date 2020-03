iPhone pieghevole: il concept che vi farà cambiare idea

Di Giacomo Martiradonna martedì 3 marzo 2020

Sul Web ha fatto capolino uno concept di iPhone pieghevole che per un istante ci aveva quasi convinti. Poi ci siamo ricordati i flop di Samsung.

Dopo l'iPhone Fold a libretto, spunta un nuovo concept che vi incanterà. Ma non fateci la bocca: una tecnologia del genere non esiste ancora.

A differenza dei modellini visti finora, quello che vi mostriamo oggi -creato dal designer Iskander Utebayev- piega l'iPhone in orizzontale, e non in verticale. Una sorta di clamshell tutto-schermo, con un sottilissimo display che risulta attivo anche quando viene piegato.

L'aspetto più esteticamente appagante -e tecnologicamente più irrealizzabile- è però costituito dallo slider su schermo che fa aprire automaticamente il display. Pura fantascienza, allo stato attuale.

In ogni caso, si tratta di un volo pindarico da designer, o di un sogno a occhi aperti. Apple infatti, nonostante i brevetti, non ha ha benché minima intenzione di cimentarsi in un aggeggio simile; non dopo i ritardi di Huawei, il mega-flop del Samsung Fold e i problemi di gioventù dei Galaxy Z Flip e Motorola RAZR.