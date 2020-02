iPhone 9: spuntano le foto della cover

Di Giacomo Martiradonna martedì 11 febbraio 2020

Coronavirus permettendo, Apple dovrebbe lanciare iPhone 9 -il successore di iPhone SE- tra qualche settimana. E ora spunta pure la cover.

È il segreto di Pulcinella. Oramai è pressoché assodato che Apple sta lavorando ad una nuova generazione di iPhone low-cost con display da 4.7", design ereditato da iPhone 8 e Touch ID. E come al solito, i produttori partner hanno già iniziato a scaldare i motori per trovarsi pronti al momento giusto; è così che siamo in grado di mostrarvi le prime immagini di una cover di iPhone 9.

La custodia che vedete in cima al post è stata creata da Totallee, ed è già disponibile in pre-ordine su siti come Alibaba e l'Amazon statunitense; ma è praticamente scontato che, con l'avvicinarsi della data di commercializzazione di iPhone 9, questo tipo di prodotti sia sempre più presente.

Ovviamente, il case in questione è stato sviluppato sulla base delle informazioni che circolano sul Web da mesi, dunque potrebbe variare dalle specifiche definitive del telefono; ma l'esperienza insegna che ciò accade molto raramente, anzi mai. Insomma, è la prova semi-definitiva che oramai ci siamo. Sempreché il Coronavirus non rallenti la produzione a tal punto da costringere Apple a rimandare il lancio di iPhone 9. Uno scenario complicato e purtroppo pure parecchio plausibile.

