AirPods: Far Leggere i Messaggi a Siri

Di Giacomo Martiradonna lunedì 3 febbraio 2020

Se arriva un messaggio, non serve tirar fuori l'iPhone; se indossate AirPods, Siri può leggere per voi i messaggi in modo automatico. Ecco come si attiva la feature.

A partire da iOS 13.2, Siri è in grado di annunciare automaticamente l'arrivo dei messaggi su AirPods e di leggerne il contenuto con voce naturale. Ecco come si attiva, e con quali modelli di AirPods funziona.

Ecco l'undicesima dritta da aggiungere ai 10 consigli per sfruttare AirPods Pro al massimo; impostando la Lettura ad Alta Voce dei messaggi con Siri è possibile ascoltare i nuovi iMessage direttamente dagli auricolari Apple a mano a mano che arrivano, e volendo si può pure rispondervi senza mai sfoderare l'iPhone. Basta seguire questi passaggi:



Su iPhone, aprite Impostazioni



Cercate Siri e ricerca



Attivate Annuncia Messaggi



Affinché la feature sia disponibile, tuttavia, si devono verificare le seguenti condizioni:



Avete aggiornato ad iOS 13.2 e versioni successive



Avete un paio di AirPods con chip H1 (dunque AirPods di seconda generazione, Powerbeats Pro, AirPods Pro)

In ogni caso, la prima volta che aprite l'astuccio di AirPods dopo l'aggiornamento ad iOS 13.2, sarà il sistema stesso a chiedervi di voler attivare la funzionalità: basta dire di sì. Una volta impostato il tutto, potete anche decidere su quali contatti attivare o disattivare la lettura automatica, a scelta tra:





Tutti: Anche quelli non presenti in rubrica

Anche quelli non presenti in rubrica

Recenti: Quelli con cui avete conversazioni aperte

Quelli con cui avete conversazioni aperte

Tutti i Contatti: Solo gli utenti presenti nella rubrica del telefono

Solo gli utenti presenti nella rubrica del telefono

Preferiti: Solo gli utenti aggiunti alla schermata Preferiti dell'app Telefono



Per il momento, la cosa funziona solo su iMessage, ma non appena WhatsApp, Telegram e tutti gli altri aggiorneranno le app per sfruttare la feature, Siri leggerà anche i loro messaggi. Questione di poco tempo, in ogni caso.