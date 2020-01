Masimo fa causa ad Apple per le tecnologie di salute di Apple Watch

Di Giacomo Martiradonna venerdì 10 gennaio 2020

Una società di tecnologia medica che sviluppa ossimetri digitali ha fatto causa ad Apple per furto di segreti industriali e uso improprio dei propri brevetti su Apple Watch.

Una società di tecnologia medica che sviluppa ossimetri digitali chiamata Masimo ha fatto causa ad Apple per furto di segreti industriali e uso improprio dei propri brevetti. Nel mirino, le feature di salute di Apple Watch.

Stando a quanto riporta Bloomberg, Masimo sostiene che Apple avrebbe rubato informazioni segrete facendo finta di voler iniziare un rapporto di lavoro con la società, per poi sottrarle invece dipendenti e specialisti. A dire dei legali di Masimo, Apple Watch violerebbe non meno di 10 suoi brevetti.

Il tutto per arrivare a superare i problemi che affliggevano il sensore non invasivo di monitoraggio del battito cardiaco e altre sfide tecniche. Stando alla ricostruzione del querelante, infatti, Apple avrebbe contattato la società nel 2013 per lanciare le basi di una potenziale collaborazione; l'idea era di "comprendere meglio" i prodotti Masimo nell'eventualità di una futura integrazione nei dispositivi con la mela. Tuttavia, dopo una serie di incontri (considerati produttivi da Masimo), Apple avrebbe iniziato a sottrarle impiegati chiave.

Nomi importanti come Michael O'Reilly, ex responsabile della medicina e EVP Medical Affairs presso Masimo, oppure Marcelo Lamego, CTO di Cercacor, una costola societaria di Masimo. Tutte assunzioni che avrebbero sottratto know-how ed esperienza alla competitor che ora chiede i danni e soprattutto intende aggiungere i nomi dei propri ingegneri a quattro brevetti chiave attribuiti a Lamego dopo l'abbandono di Cercacor. Con quali esiti, è tutto da scoprire. Aggiorneremo il post non appena ci saranno novità di rilievo.