AirPods & AirPods Pro: Incisione gratuita nomi o Emoji

Di Giacomo Martiradonna martedì 7 gennaio 2020

Sul case di AirPods ed AirPods Pro ora è possibile ottenere l'incisione del proprio nome, oppure un Emoji; nessun costo aggiuntivo per l'utente finale.

Da qualche giorno a questa parte è possibile personalizzare l'astuccio di AirPods ed AirPods Pro con un testo o un Emoji. Fino ad oggi, invece, la cosa era limitata solo al testo, e tra l'altro passava pure un po' inosservata.

Le alternative, per chi acquista AirPods sono due: prenderle così come sono e risparmiare qualcosa su Amazon, oppure ordinarle a prezzo pieno su Apple Store online, e godersi le opzioni di personalizzazione.

Ora infatti, oltre al nome è possibile utilizzare anche un Emoji a scelta tra: sorriso, linguaccia, sorriso sornione, bacio, pollice in su, fantasma, alieno e molto altro; ci sono Emoji prosaiche, ma per qualche ragione mancano melanzana e albicocca; che peccato.

Purtroppo non si possono combinare le due cose: o si sceglie il testo, o l'Emoji, ma in compenso quest'ultimo viene inciso in dimensioni generose, e anche il testo ora risulta più grande di prima. La novità riguarda tutte le varianti di AirPods, incluse quelle con l'astuccio di ricarica Lightning. Come per tutti gli altri prodotti Apple, l'incisione è assolutamente gratuita e inclusa con l'acquisto del prodotto.