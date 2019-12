Apple Music gratis: ottenere fino a 6 mesi di abbonamento

Di Giacomo Martiradonna venerdì 27 dicembre 2019

C'è un'offerta speciale per le festività. Apple regala fino a 6 mesi di Apple Music gratis: basta utilizzare questo trucco.

Gli utenti che scaricano Shazam, la famosa app che permette di identificare canzoni e trovarne i testi semplicemente registrando una clip dei brani, consente di avere diversi mesi di Apple Music gratis in aggiunta ai 3 mesi standard di Cupertino.

Purtroppo non siamo riusciti a capire quali utenti possono ottenere cosa, poiché le regole sembrano cambiare da paese a paese, e soprattutto tengono conto dell'uso di eventuali periodi di prova attivati in precedenza. Ma una prova potete farla molto semplicemente.



A prescindere che abbiate usufruito o meno della prova gratuita, seguite questi passaggi:





Scaricate Shazam gratuitamente da App Store



Dopo l'installazione, scorrete da sinistra verso destra la schermata per passare alla Libreria



Toccate la voce Try Apple Music Free for 3 (in alcuni casi 6) Mesi



Seguite le istruzioni su schermo



Sarete dirottati su App Store con un codice di prova gratuito generato automaticamente per voi. Toccate "Riscatta" e date Ok.



Ovviamente, segnatevi la data di scadenza, e ricordatevi di disabilitare l'abbonamento in tempo per non incorrere nel primo addebito al termine del periodo di prova. Qui vi spieghiamo come fare.