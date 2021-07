Eliminare la tastiera Memoji su iPhone e iPad

A partire da iOS 13, quindi anche su iOS 14 e 15, è finalmente possibile nascondere i Memoji, se non vi interessa di averli su iPhone.

Con le ultime versioni di suoi sistemi operativi mobili, Apple ha aggiunto una funzionalità che si ama o si odia, gli adesivi Memoji. Si tratta sostanzialmente di un set di emoji create a partire dal proprio Memoji che però ha il brutto vizio di occupare una grossa parte di display, e in più rallentare il caricamento della tastiera sui dispositivi più vecchi.

Molti la adorano, ma tanti altri non se ne fanno nulla e vorrebbero disfarsene. La buona notizia è che, a partire da iOS 13.3 in poi -dunque anche in iOS 14 e iOS 15– è possibile rimuovere la tastiera Memoji se non vi serve o non vi piace.

Eliminare Tastiera Memoji



Per nascondere i Memoji su iPhone, è sufficiente seguire questi passaggi:

Aprite Impostazioni > Generali

Toccate Tastiera

Spegnete l’interruttore relativo a “Adesivi Memoji”

D’ora in avanti, niente più fastidiosi (ma tanto adorabili) adesivi Memoji per voi.