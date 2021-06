Apple TV+, tutti i modi per ottenere gratis l’abbonamento

Nei giorni scorsi, è stato ufficialmente lanciato AppleTV+ . Ecco tutti i modi per ottenere la visione gratuita delle serie.

Aggiornamento del 16 giugno 2021

In seguito al lancio del proprio servizio di streaming video, avvenuto nel giorno d’Ognissanti del 2019, Apple aveva introdotto una promo irrinunciabile: 1 anno di abbonamento gratuito a chiunque acquistasse un nuovo prodotto. Dal 1 luglio, tuttavia, il periodo di prova si riduce drasticamente. Ecco tutti i (pochi) modi per ottenere gratis l’abbonamento a Apple TV+.

7 Giorni Gratis

Chi volesse godersi qualcuno dei contenuti in esclusiva, tipo il fanta-drama For All Mankind o la commedia Dickison, non deve far altro che attivare l’abbonamento prova di 7 giorni attraverso l’app TV su Mac, iPhone e iPad.

La fatturazione di 4,55€ al mese parte solo dopo la prima settimana gratis. Per interrompere l’addebito allo scadere della promo, è sufficiente seguire la nostra guida per la disattivazione degli abbonamenti su iPhone e iPad.

Addio 1 Anno Gratis

Fino a fine mese, chi acquista un nuovo iPhone, iPad, iPod touch, Mac, o una Apple TV ha diritto a 365 giorni di Apple TV+ gratis; la promo viene automaticamente suggerita ed erogata all’apertura dell’app TV nei prodotti compresi nell’iniziativa.

A partire dal 1 luglio 2021, tuttavia, il periodo di prova gratuito per chi acquista Mac, iPhone, iPad o Apple Watch si riduce a soli 3 mesi. Per cui, se avevate una mezza idea di acquistare un prodotto con la mela, conviene farlo subito così almeno si massimizza l’investimento.

Studenti Sempre Gratis

Gli studenti che hanno sottoscritto un abbonamento agevolato ad Apple Music possono accedere senza limiti a tutti i contenuti di Apple TV+. Non c’è nulla da fare: l’accesso per loro è istantaneo e automatico.

Attivare l’Abbonamento Gratis

Chiunque abbia acquistato un iPhone, iPad, Mac o Apple TV dopo il 10 settembre 2019 e fino al 30 giugno 2021 ha diritto ad un anno di abbonamento gratis sotto forma di un codice promozionale che va inserito al momento dell’attivazione del servizio, oppure direttamente su App Store alla pagina “Riscatta codice.”

Alcuni utenti tuttavia racconta di non averlo ricevuto; se dovesse capitare anche a voi, provate a visitare il sito https://tv.apple.com e a inserire lì le credenziali Apple dopo aver acceso e attivato il nuovo dispositivo (cioè quello che vi regala l’abbonamento). In alternativa, contattate Apple.

Poi, finalmente, riceverete la mail di conferma, che avrà questo aspetto qui:



Come Guardare Apple TV+

Apple TV+ può essere visto su tutti gli iPhone, iPad e iPod Touch aggiornati ad iOS 13 o iOS 14, sui Mac aggiornati a macOS Catalina o versioni successive, su Apple TV, sulle TV Samsung e LG, sui set-top box Roku e sugli economici Amazon FireTV (che si può portare a casa a 39,99 comprese spedizioni Prime, e in versione 4K a 59,99€.)