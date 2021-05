iPad + Tastiera: Visualizzare le scorciatoie disponibili nelle app

Giacomo Martiradonna,

Con iPadOS, il sistema operativo per i tablet Apple biforcato da iOS 13 in poi, Apple porta su iPad una “esperienza di classe Desktop.” E uno dei modi con cui mantiene questa promessa è aumentando e rendendo davvero universali le combinazioni di tasti fisici. Ecco come ottenere l’elenco di tutte le scorciatoie disponibili in ogni singola app.

Scorciatoie da Tastiera su iPad

Una scorciatoia consiste in una serie di due o più tasti premuti contemporaneamente per impartire un comando in modo rapido. Gli esempi più noti sono sicuramente il Copia – Incolla, ma in realtà c’è una serie di abbreviazioni da tastiera che possono davvero accelerare il flusso di lavoro, una volta che le avrete memorizzate. Qui di seguito trovate le più comuni:

Comando-H : passa alla schermata Home.

: passa alla schermata Home. Comando-Barra spaziatrice : apre Spotlight.

: apre Spotlight. Comando-Tabulatore : passa all’app successiva usata più di recente tra le app aperte.

: passa all’app successiva usata più di recente tra le app aperte. Comando-Maiuscole-3 : scatta un’istantanea dello schermo.

: scatta un’istantanea dello schermo. Comando-Maiuscole-4 : scatta un’istantanea dello schermo e avvia la funzione Modifica per visualizzare o modificare l’istantanea.

: scatta un’istantanea dello schermo e avvia la funzione Modifica per visualizzare o modificare l’istantanea. Comando-Opzione-D: mostra o nasconde il Dock.

Queste in genere funzionano ovunque a livello di sistema operativo. Poi però ci sono scorciatoie specifiche per le applicazioni. Prendiamo ad esempio Safari.

iPad + Tastiera: Scorciatoie di Safari

Dopo il supporto al mouse, l’accesso agli hard disk esterni e ai drive USB, e i miglioramenti ad Apple Pencil, iPadOS continua a fare passi da gigante. Queste sono alcune delle scorciatoie per Safari disponibili su iPadOS:

Apri Cartella ⌘L

Torna indietro ⌘[

Nuovo Tab ⌘T

Nuovo Tab Privato ⇧⌘N

Apri Link in Background ⌘L + toccate un link

Apri Link in Nuovo Tab ⇧⌘L + toccate un link

Chiudere Tab ⌘W

Riaprire l’Ultimo Tab Chiuso ⇧⌘T

Mostra Tab Precedente ⌃⇧⇥

Mostra Tab Successivo ⌃⇥

Ricarica Pagina ⌘R

Trova su Pagina ⌘F

Zoom In ⌘+

Zoom Out ⌘-

Dimensioni Reali ⌘0

Aggiungi a Elenco Lettura ⇧⌘D

Aggiungi Segnalibro ⌘D

Mostra Anteprime dei Tab ⇧⌘*

Mostra/Nascondi Reader ⇧⌘R

Mostra Barra Laterale ⇧⌘L

Aggiungi Link a Elenco Lettura ⇧ + toccate un link

Download Link ⌥ tap link

Mostra Segnalibri ⌃⌘1

Salva Come… ⌘S

Mostra Reading List ⌃⌘2

Mostra Cronologia ⌃⌘3

Nostra/Nascondi Barra dei Preferiti ⇧⌘B

Modifica Segnalibri ⌥⌘B

Chiudi Altri Tab ⌥⌘w

Mostra il Primo Tab ⌘1

Mostra l’Ultimo Tab ⌘9

Trova la Selezione ⌘E

Invia Pagina via Mail ⌘I

Queste scorciatoie chiaramente funzionano con Safari, ma non con Photoshop o -per dire- Chrome. Tutto dipende dalla volontà dello sviluppatore, e allora -vi domanderete- come si fa a sapere quali scorciatoie sono disponibili ogni volta?

iPad + Tastiera: Visualizzare le Scorciatoie Disponibili

Per visualizzare un elenco delle abbreviazioni da usare con un’app, basta tenere premuto il tasto Comando ⌘ mentre state usando l’app in questione. Ovviamente, l’elenco cambierà e sarà più o meno lungo a seconda del titolo. Nel caso di Safari, per dire, ci sono lenzuolate di abbreviazioni, una per tutte le esigenze.

iPad + Tastiera: Personalizzare le abbreviazioni

Se lo desiderate, potete modificare le scorciatoie da tastiera che non vi piacciono, o crearne di specifiche, un po’ come su Mac. La procedura è questa:

Aprite Impostazioni -> Accessibilità. Toccate Tastiere. Toccate Accesso completo con tastiera e attivate l’impostazione. Toccate Comandi. Toccate un comando, poi premete una combinazione di tasti personalizzata da assegnargli. Toccate Fine per salvare il comando appena creato.