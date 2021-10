iPhone 8: termina il programma gratuito di sostituzione della scheda logica

Alcuni iPhone 8 hanno un difetto fabbrica, e per questa ragione Apple li ripara gratis. Ecco chi ha diritto all’assistenza.

Un certo numero di iPhone 8 (escluso quindi iPhone‌ 8 Plus) soffre di strani sintomi, come blocchi improvvisi e riavvii casuali; a dire della mela si tratterebbe di una “piccola percentuale” di dispositivi, per lo più venduti in paesi diversi dall’Italia, tra cui Cina, Hong Kong, India, Giappone, Macao, Nuova Zelanda e gli Stati Uniti. Per ovviare al problema, Apple aveva avviato a settembre 2018 un programma di riparazione gratuita che però ora è ufficialmente terminato.

Riparazione Gratis

Gli iPhone che cadevano nella casistica vengono tutti riparati gratuitamente tramite sostituzione della scheda logica. Per verificare se il vostro dispositivo rientra nell’iniziativa, era sufficiente:

Aprire questa pagina Web

Nel menu a tendina di sinistra, selezionare “Other Countries”

Infine, immettere nel campo testo a destra il seriale del vostro iPhone 8

Il seriale di un iPhone si trova in Impostazioni > Generali > Info

La riparazione gratuita poteva avvenire in un Apple Store, in un Centro Autorizzato Apple o via spedizione con corriere, a carico di Apple. Qui trovate la procedura per prenotare un appuntamento in Apple Store. Attenzione, però, perché Apple sottolinea che l’assistenza a costo zero potrebbe essere disponibile esclusivamente nel paese di acquisto: in altre parole, se avete comprato l’iPhone all’estero, potevate avere noie.

Fine del Programma di Riparazione

Il programma di sostituzione gratuita della scheda logica termina qui. I possessori di un iPhone 8 che dovesse smettere di funzionare, dunque, non potranno far altro che farlo riparare a proprie spese; o, in alternativa, iniziare a pensare di cambiarlo.