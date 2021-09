iPhone Ricondizionati su eBay: come fare l’affare (senza pensieri)

Comprare un iPhone ricondizionato su eBay è facile. Ecco cosa controllare prima dell’acquisto, per strappare un bell’affare.

Acquistare un iPhone ricondizionato potrebbe costituire l’occasione giusta per mettere le mani su un dispositivo top di gamma al prezzo dell’entry level. Se poi si aggiunge all’equazione eBay, il risparmio è assicurato. Il marketplace di eBay infatti propone un’intera sezione dedicata ai prodotti rigenerati, ed è qui che spesso si fa l’affare: tra offerte imperdibili e feedback elevati, è facile infatti trovare l’occasione che cercavate. A patto però di seguire il nostro (sintetico) decalogo degli acquisti su eBay.

Le offerte da Non Perdere

Ricondizionato Sì o No?

Un ricondizionato è un prodotto reso dal cliente, un ex-demo (quelli che stanno nelle vetrine dei negozi) o tirato fuori dall’imballo e poi rimandato indietro per un errore o perché l’utente ha cambiato idea. In quest’ultimo caso, la normativa UE impedisce di rivenderlo come nuovo, benché lo sia a tutti gli effetti. A prescindere dal canale di provenienza, è importante sottolineare un concetto: un Ricondizionato non è un usato. È un prodotto -anche di seconda mano- che però viene ispezionato, testato accuratamente nell’hardware e nel software, riparato (se necessario) e infine lucidato, igienizzato e rimesso in commercio con tanto di garanzia del venditore e accessori.

Un iPhone ricondizionato costituisce dunque un modo molto intelligente di investire il proprio denaro. Prima di tutto perché, a parità di budget, permette di portarsi a casa prodotti di fascia alta pari al nuovo ma con sconti che arrivano anche oltre il 40% sul listino. Poi perché, scegliendo classi elevate, si ha la certezza di ricevere prodotti testati, riparati e igienizzati, in condizioni estetiche pari al nuovo. Infine, perché dando una seconda chance ad un dispositivo, si fa un favore al pianeta, riducendo le emissioni di CO2 e combattendo gli sprechi.

Consigliamo quindi un iPhone ricondizionato su eBay a:

Chi vuole risparmiare sull’acquisto dello smartphone. Chi vuole ottenere di più a parità di costi (un iPhone 12 Pro al prezzo del 13). Chi intende -sul serio, e non a chiacchiere- ridurre il proprio impatto ambientale.

Ricondizionato su eBay: Conviene?

Su eBay esiste un’intera sezione dedicata ai ricondizionati in cui è possibile trovare sconti sui ricondizionati delle migliori marche, da Apple a Dyson, da Samsung a HP, passando per GoPro, Huawei e iRobot. Ci sono perfino Ricondizionati Polti e Lavazza. Si può navigare per specifiche categoria (Smartphone, informatica, elettrodomestici, arredamento) oppure visitare di tanto in tanto la sezione dei Migliori Prodotti Ricondizionati eBay con gli sconti più sostanziosi.

In qualche caso, gli sconti possono arrivare a oltre il 50% rispetto al prezzo originale, e spesso sono disponibili promozioni con cui fare il colpaccio. Ad esempio, al momento della stesura di questo post e fino alle 23:59 del 26 Settembre 2021, c’è un coupon che permette di ottenere uno sconto extra del 5% su smartphone, notebook e TV. Il codice da usare è BACKTOTECH al momento del checkout.

10 Trucchi per Fare Affari su eBay

Per essere sicuri di fare davvero l’affare su eBay e mettersi al sicuro da spiacevoli sorprese, ecco un sintetico decalogo di regole da seguire per gli acquisti online:

Prezzi: Non sempre il prezzo di un prodotto su eBay è il migliore in assoluto. Fate le vostre ricerche, prima. A volte basta un semplice comparatore di prezzi. Inserzioni Scadute: Dopo aver cercato un prodotto specifico, buttate sempre un occhio ai prezzi cui quel prodotto è stato venduto in precedenza. Basta spuntare la voce “Inserzioni scadute” nella sezione “Mostra Solo” della colonna di sinistra. Proposta d’Acquisto: Un oggetto “Compralo Subito” di solito ha un prezzo fisso; ma talvolta si riesce a strappare uno sconticino extra, facendo una proposta d’acquisto. Proposta d’Acquisto 2: Anche se il venditore non offre formalmente l’opzione “Proposta d’Acquisto” a volte si può ottenere lo stesso scopo con due righe di messaggio. Oggetti Osservati: Quando qualcosa vi interessa ma non siete ancora pronti per l’acquisto, è sempre una buona idea fare clic su “Aggiungi agli oggetti che osservi” per restare informati tempestivamente su ogni novità, incluso quando dovesse tornare disponibile. Spese di Trasporto: Verificate sempre le spese del corriere prima dell’acquisto. L’ideale è mostrare sempre i prezzi indicando Prezzo+Spedizione. App Mobile: Se utilizzate dispositivi mobili, scaricate l’app perché è molto più comoda. Qui c’è quella per iPhone e qui quella per Android. Venditori Locali: A volte, per inseguire uno sconto di pochi Euro, si finisce con l’aprire inserzioni di paesi stranieri o addirittura Extra UE. Con spese di trasporto importanti e noie in dogana. Nel caso di prodotti con consegna a mano, tipo divani o elettrodomestici (ma anche smartphone da provare dal vivo), conviene spuntare invece la voce “Ritiro in zona” compilando anche il campo “Entro tot KM”. Aste: Quando partecipate alle aste, mettete direttamente la vostra offerta massima; ciò vi eviterà di dover compulsare il sito ogni 10 minuti. Pazienza: A volte l’offerta è dietro l’angolo, se solo si ha la pazienza di aspettare. E se partecipate ad un’asta, attendete l’ultimissimo minuto prima di fare la vostra offerta.

Errori da Evitare

Cercate se possibile la dicitura “Ricondizionato Certificato” quando acquistate un Ricondizionato. Quando questo badge è presente, si spende qualcosina in più ma si riceve maggiori garanzie su cosa si acquista. Leggere sempre con attenzione le condizioni di garanzia nella descrizione dell’oggetto. Mai pagare al di fuori del sito eBay. Mai sentire il commerciante al di fuori dei canali eBay, altrimenti non resta traccia delle conversazioni e sarà più difficile far valere le proprie ragioni in caso di contestazione. Quando comprate un oggetto molto gettonato e scarsamente disponibile (magari ad un prezzo impossibile), verificate che l’oggetto in vendita sia quello che cercate, e non la sua scatola. Succede anche questo. Documentate sempre tutto, così sarà più facile dimostrare le proprie ragioni. Preferite sempre consegne tracciate e se possibile assicurate, soprattutto per spese importanti. Consultate sempre i feedback del venditore, e se ne ha qualcuno negativo, leggetelo uno per uno per farvi un’idea del perché l’ha ricevuto. In molti casi si tratta di acquirenti un po’ difficili, ma talvolta si ricava indicazioni molto interessanti sul profilo del venditore. In caso di inserzioni che “puzzano” o al di fuori dalle linee guida, potete ricorrere allo strumento “Segnala l’inserzione” Dopo aver letto tutto attentamente, aver verificato i feedback e controllato il prezzo, allora è fatta: siete pronti per effettuare il vostro acquisto!

Garanzia eBay: Come funziona?

Tutti i prodotti eBay sono coperti dalla normale Garanzia cliente eBay. Ma i prodotti identificati dal marchio “Ricondizionato Certificato” sono ancora più sicuri, e per due ragioni. Primo perché sono sottoposti a un rigido trattamento che li rende paragonabili al nuovo per funzionalità ad estetica:

L’oggetto è stato ispezionato, testato, pulito e revisionato professionalmente dal produttore o da un soggetto approvato dal produttore per soddisfare le specifiche di quest’ultimo – l’oggetto è quindi perfetto e “come nuovo”; L’oggetto viene consegnato in una nuova confezione, che può essere o meno quella originale; Gli accessori sono nuovi, anche se non necessariamente originali. Se si tratta di un accessorio nuovo di un altro produttore, questo sarà completamente compatibile con l’oggetto; La durata della garanzia* è di almeno 12 mesi ed il termine per attivarla è non inferiore a 3 mesi dalla scoperta del difetto; L’oggetto beneficia di un termine di reso gratuito ad hoc di 30 giorni dalla consegna.

Inoltre, ogni venditore fornisce una garanzia per tutti i difetti previsti dal programma “Ricondizionato Certificato” che si dovessero manifestare dopo l’acquisto. In caso di reclamo, riparazione e sostituzione sono assolutamente gratuite e, se quel particolare modello non fosse più disponibile, l’utente ha diritto ad un prodotto di classe superiore.

Restano ovviamente esclusi dalla garanzia casi di consumo o normale usura, utilizzo improprio (tipo contatto con liquidi), manomissione o un imballaggio di trasporto improprio.

Solo i venditori approvati da eBay possono mostrare il badge “Ricondizionato Certificato” nelle pagine degli oggetti in vendita. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dei Ricondizionati Certificati eBay.

Come Restituire un Ricondizionato Certificato?

Nel caso in cui emergesse un difetto dopo l’acquisto, l’acquirente dovrà informare immediatamente il venditore attraverso i canali ufficiali di eBay (così che ne resti traccia); dopodiché, dovrà provvedere a restituire l’oggetto difettoso secondo le istruzioni indicate nelle condizioni di garanzia.

In generale, comunque, basta scrivere due righe al venditore e seguire le sue istruzioni. Tutto qua.

Acquista iPhone Ricondizionati su eBay

