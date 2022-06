Novità Apple di luglio: ecco cosa ci aspetta

Entro il mese prossimo, Cupertino lancerà diverse cosette piuttosto interessanti: nuovi, tanto per cominciare, caratterizzati da nuovi processori. Ma anche interessanti promo. Ecco le novità Apple in arrivo a luglio 2022.

MacBook Air M2

Esteticamente più simile ad un Pro, il nuovo MacBook Air M2 presentato al WWDC 2022 (e presto in pre-ordine su Amazon) passa da un display da 13,3 pollici a uno a 13,6 pollici, con pannello display Liquid Retina da 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori. Cambia un po’ design, ma mantiene l’estrema sottigliezza (anche se il peso è do 1,24 kg).

La caratteristica principale è senza dubbio il nuovo chip M2 con CPU 8-core e GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata. Permette di raggiungere fino a 18 ore di autonomia, e include il nuovo charger Dual USB-C che permette di caricare in simultanea due prodotti. Include anche la porta MagSafe e due USB-C Thunderbolt, jack audio da 3,5 mm ma nienteslot per le schede SD.

Disponibile nei soliti tre colori, più l’elegante Dark Blue. La videocamera FaceTime HD è a 1080p, ed è corroborata da tre microfoni in array, sistema audio a da quattro altoparlanti con audio spaziale.

Beta Publiche di iOS 16

Come da tradizione, Apple rilascerà anche la prima Beta Pubblica di iOS 16, installabile anche dagli utenti comuni. Si tratta ovviamente di software acerbo, che andrebbe installato solo ed esclusivamente su dispositivi che non usate per la produttività quotidiana.

Per scaricare iOS 16 Beta Pubblica (quando sarà disponibile a luglio), basterà afre così:

Aprire beta.apple.com/sp/betaprogram/ su Safari su iPhone o iPad. Toccare il pulsante Sign up e immettere il proprio Apple ID (o usare Face ID). Accettare le condizioni. Cliccare iOS. Nella sezione “Get Started” selezionare “enroll your iOS device.” Dopo aver eseguito un backup archiviato, scorrere la sezione e premere “Download profile”. Premere “Consenti” al pop-up che comparirà. Nelle Impostazioni, toccate la voce Profili e nell’angolo in alto a destra dello schermo selezionate “Installa” per installare il nuovo profilo appena scaricata. Immettete il codice di sblocco del telefono, e poi Installa. Quindi Fine. Ora aprite Impostazioni → Generali → Aggiornamento Software e toccate Scarica e installa alla voce iOS 16 beta.

Back To School

Back To School è la promozione di Apple che permette di ricevere sconti o benefìci con l’acquisto di un Mac per l’Università o altro prodotto idoneo. Negli anni l’offerta regalava Gift Card, AirPods o altri prodotti, a seconda del momento.

Non tutti i Mac sono sempre disponibili nella promo, ma in compenso quelli inclusi godono anche degli sconti Education.

Secondo le indiscrezioni, anche nel 2022 il Back to School di Apple includerà un paio di AirPods di seconda generazione assieme ai Mac e agli iPad oggetto dell’offerta; iPhone tuttavia non rientra in questo tipo di iniziative.

Risultati Fiscali

Non abbiamo ancora la data ufficiale, ma di solito Apple rilascia i suoi dati finanziari relativi al terzo trimestre fiscale verso luglio. Dunque, è lecito aspettarsi una conferenza il mese prossimo.

Apple Camp

Apple Camp è il Campo Estivo di Apple. Si tiene ogni anno in selezionati Apple Store anche del nostro paese. Quest’anno il tema è proteggere il pianeta Terra con la famiglia. Lo scopo è di unire le forze con altri partecipanti e realizzare un fumetto scattando foto e disegnando su iPad.

Il servizio è assolutamente gratuito e funziona su prenotazione. Ci si prenota qui.