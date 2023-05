MacBook Air 15 pollici: ultime indiscrezioni ad una settimana dal lancio

Il mondo della tecnologia è in fermento per il prossimo evento Apple, con la possibilità che il MacBook Air 2022 da 13 pollici possa presto avere un “fratello maggiore”. Le voci si stanno moltiplicando su un potenziale MacBook Air da 15 pollici, alimentate da fonti affidabili come Mark Gurman di Bloomberg, l’analista Ming-Chi Kuo e l’analista di display Ross Young. Secondo queste indiscrezioni, il MacBook Air da 15 pollici potrebbe essere il più grande mai rilasciato dalla casa di Cupertino e potrebbe essere lanciato durante il WWDC 2023, equipaggiato con il chip Apple M2.

Il MacBook Air da 15 pollici: lancio, prezzi e design

Sebbene si debba sempre prendere con cautela le notizie non ufficiali, le voci sulla data di rilascio del MacBook Air da 15 pollici concordano su un lancio imminente. Gurman di Bloomberg, tra gli altri, suggerisce che il nuovo MacBook Air potrebbe essere presentato al WWDC 2023 a giugno. Per quanto riguarda il prezzo, ci si aspetta che sia superiore al MacBook Air 2022, attualmente sul mercato a $ 1.199. Le stime puntano su una cifra intorno a $ 1.399 o $ 1.499.

Avi Greengart, analista capo di Techsponential, sostiene che il prezzo del MacBook Air da 15 pollici dovrebbe collocarsi tra il MacBook Air da 13 pollici e il MacBook Pro da 14 pollici. In un’intervista a Tom’s Guide, Greengart ha osservato che

C’è sicuramente bisogno di un MacBook Air da 15 pollici che si trovi nel mezzo, a partire da qualche parte tra $ 1.299 e $ 1.499.

Il design del MacBook Air da 15 pollici dovrebbe riflettere quello del MacBook Air da 13,6 pollici, ma in un formato più grande, con una dimensione di schermo di 15,2 pollici. Secondo MacRumors, sarebbe di 0,2 pollici più piccolo dell’antico MacBook Pro da 15,4 pollici. L’aspetto dovrebbe presentare cornici sottili, come il MacBook Air M2, e il laptop dovrebbe mantenere la fila di tasti funzione, una webcam 1080p, altoparlanti aggiornati e la ricarica MagSafe. Non ci aspettiamo invece che venga introdotto uno slot per schede SD o una porta HDMI, funzionalità tipiche della linea Pro.

Specifiche tecniche attese e prospettive per il MacBook Air da 15 pollici

Nonostante le aspettative, sembra che il prossimo MacBook Air da 15 pollici non sarà equipaggiato con il presunto processore M3 di Apple. Secondo recenti rapporti, Apple avrebbe deciso di posticipare il lancio del suo ultimo chip, una voce sostenuta anche da Ming-Chi Kuo. Invece, il MacBook Air da 15 pollici potrebbe essere disponibile con due opzioni separate del processore della serie M2. Kuo ha sottolineato che la configurazione di questi chip sarà “simile al MacBook Air da 13 pollici M2”.

Le altre specifiche attese includono una RAM che dovrebbe iniziare a 8 GB e arrivare fino a 16 GB o 32 GB, e uno spazio di archiviazione che potrebbe partire da un minimo di 128 GB e arrivare fino a 1 TB.

La prospettiva di un MacBook Air da 15 pollici sta suscitando molta curiosità e interesse. Anche se questo nuovo laptop Apple non dovesse essere lanciato all’inizio di giugno, come suggeriscono alcuni rapporti, sembra probabile che verrà rilasciato in futuro. Sarebbe una valida alternativa al MacBook Air 2022 per coloro che desiderano un laptop con un display più grande.

Se il lancio è davvero imminente, il nuovo MacBook Air potrebbe presto trovarsi sugli scaffali dei negozi. Secondo una nota di ricerca dell’analista di Morgan Stanley Erik Woodring, un fornitore di prodotti Apple, Quanta Computera, starebbe registrando una crescita a una cifra nella produzione di notebook per il secondo trimestre del 2023.

Il fatto che il MacBook Air da 15 pollici potrebbe non montare il chip M3 è sorprendente, dato che il nuovo Air potrebbe essere lanciato un anno dopo il debutto dell’M2. Ma ci sarà una configurazione che includerà il nuovo chip M2 Pro? Non possiamo dirlo con certezza, ma la prospettiva è affascinante. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulle ultime voci e notizie rilevanti.