iPhone 15: Apple lavora alla correzione per il surriscaldamento

Dopo il recente lancio degli attesissimi iPhone 15 e iPhone 15 Pro, Apple ha dovuto affrontare segnalazioni riguardanti il surriscaldamento di questi nuovi dispositivi. In risposta alle crescenti preoccupazioni degli utenti, Apple ha ufficialmente confermato di essere a conoscenza del problema e di lavorare per risolverlo. Questo annuncio arriva in seguito a numerosi rapporti riguardanti il surriscaldamento degli iPhone 15 e iPhone 15 Pro in diverse situazioni d’uso.

iPhone 15 si surriscalda: Apple al lavoro per risolvere il problema

In una dichiarazione rilasciata a Forbes, Apple ha dichiarato:

“Abbiamo identificato alcune condizioni che possono causare il surriscaldamento dell’iPhone oltre quanto previsto”.

L’azienda ha spiegato che durante i primi giorni di configurazione o ripristino di un dispositivo, è normale sperimentare un certo livello di calore a causa dell’attività in background più intensa. Questa attività comprende processi come il riscaricamento delle applicazioni e dei contenuti acquistati e un periodo prolungato di indicizzazione dei file per la funzione di ricerca Spotlight.

Apple ha anche menzionato un bug specifico presente in iOS 17 che ha un impatto negativo su alcuni utenti e ha confermato che questo bug sarà risolto in un futuro aggiornamento software. Tuttavia, l’azienda non ha fornito dettagli specifici sulla natura di questo bug.

Inoltre, Apple ha riconosciuto che alcune recenti aggiornamenti di app di terze parti stanno contribuendo al surriscaldamento dei dispositivi Apple. L’azienda ha affermato di essere al lavoro con gli sviluppatori di queste app per implementare le correzioni necessarie.

Un esempio di app di terze parti che hanno causato problemi di surriscaldamento è stato Instagram. Gli utenti hanno riportato che, oltre a surriscaldare gli iPhone, l’app consuma in modo significativo la batteria per brevi periodi di utilizzo. Test condotti da personalità di YouTube hanno dimostrato che, in alcuni casi, l’uso di Instagram poteva causare il surriscaldamento dell’iPhone per periodi di fino a 10 minuti alla volta.

Apple ha anche menzionato altre app colpevoli di sovraccaricare la CPU, tra cui Uber e Asphalt 9. In risposta, Instagram ha rilasciato un aggiornamento il 27 settembre per affrontare il problema.

Infine, Apple ha affrontato anche la questione della ricarica degli iPhone 15 Pro e Pro Max. L’azienda ha confermato che questi modelli supportano adattatori USB-C compatibili con lo standard USB-C e USB Power Delivery. Tuttavia, ha sottolineato che la ricarica è limitata a un massimo di 27 W e che il surriscaldamento dell’iPhone può verificarsi quando si utilizzano adattatori di potenza superiori a 20 W.

Nonostante Apple non abbia specificato una data precisa per la pubblicazione della soluzione, c’è la possibilità che questa possa essere inclusa nell’aggiornamento iOS 17.1, in arrivo a breve. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla risoluzione di questo problema di surriscaldamento degli iPhone.