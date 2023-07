iOS 17 sta arrivando: le 10 migliori novità in arrivo con l'update

iOS 17 è la nuova versione del sistema operativo di Apple per iPhone ed è già disponibile all’installazione nella sua versione Beta. Dopo una prima fase esclusivamente dedicata agli sviluppatori, ora la versione di prova del sistema operativo di iPhone è disponibile a tutti, grazie al lancio della prima Beta pubblica.

Top 10 novità di iOS 17

Ma quali sono le principali e più importanti novità in arrivo con iOS 17 su iPhone? Ecco una selezione delle 10 funzioni più attese dagli utenti

Modalità StandBy: Questa funzione offre diverse opzioni, tra cui la visualizzazione doppia, configurazioni dell’orologio che occupano l’intero schermo. Contatti: Con iOS 17, è possibile personalizzare il font, l’immagine e lo sfondo dei banner dei contatti. Voicemail: Questa funzione rende facile sapere se si desidera rispondere a una chiamata mentre qualcuno sta lasciando un messaggio, senza dover richiamare. Audio Adattivo con AirPods Pro 2: Questa funzione permette di adattare l’audio in base all’ambiente circostante. Apple Maps Offline: Con iOS 17, è possibile scaricare Apple Maps per l’uso offline, risparmiando batteria o per utilizzare la navigazione anche in caso di mancanza di connessione. Condivisione Password: Grazie ad iCloud Keychain, la condivisione delle password con chiunque o qualsiasi gruppo è semplice e veloce. Eliminazione automatica dei codici 2FA: iOS 17 può eliminare automaticamente i testi dei codici 2FA dopo che li hai utilizzati. Widget interattivi: I widget ricevono un bel miglioramento con la funzionalità direttamente sulla tua Home o Lock Screen. Nuova interfaccia utente e adesivi per i Messaggi: Con iOS 17, puoi rispondere a qualsiasi testo o immagine con un emoji o un adesivo personalizzato. Inoltre, c’è una nuova interfaccia utente per le app iMessage. Distanza dello schermo: Questa è una nuova funzionalità per la salute degli occhi che aiuta a prevenire l’affaticamento visivo per tutte le età e riduce la probabilità di miopia nei bambini.

Il nuovo aggiornamento iOS 17 è un importante passo in avanti per il sistema operativo di Apple e include una serie di nuove funzionalità e miglioramenti degni di nota. Se hai un iPhone e vuoi restare sempre al passo con le nuove funzioni, ti consiglio di installare il prima possibile la beta pubblica, mentre se preferisci evitare eventuali problemi di instabilità del sistema, la scelta migliore è attendere il lancio ufficiale della versione definitiva, che arriverà in occasione del lancio dei nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro.