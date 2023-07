Come installare iOS 17 Beta su iPhone: la guida definitiva

Apple ha rilasciato la prima beta pubblica di iOS 17, il nuovo sistema operativo per iPhone. La nuova beta è disponibile per tutti gli utenti, anche se non sono sviluppatori. Se sei interessato a provare la beta pubblica di iOS 17, ecco una guida su come installarla sul tuo iPhone.

Prima di iniziare

Prima di installare la beta pubblica di iOS 17, è importante sapere alcune cose:

La beta pubblica è un software non definitivo , quindi potrebbe contenere bug e problemi di stabilità.

, quindi potrebbe contenere bug e problemi di stabilità. L’installazione della beta pubblica potrebbe cancellare i dati dal tuo iPhone , quindi assicurati di eseguire il backup del dispositivo prima di iniziare.

, quindi assicurati di eseguire il backup del dispositivo prima di iniziare. La beta pubblica non è consigliata per l’uso quotidiano, quindi è meglio utilizzarla su un dispositivo secondario.

Come installare la beta pubblica di iOS 17

Per installare la beta pubblica di iOS 17, dovrai registrarti al programma di beta testing di Apple. Una volta registrato, puoi scaricare il profilo di aggiornamento beta e installarlo sul tuo iPhone.

Ecco i passaggi da seguire:

Visita il sito web di Apple Beta Software Program. Fai clic sul pulsante “Registrati”. Accedi con il tuo ID Apple. Accetta i Termini e le condizioni. Fai clic sul pulsante “Iscriviti”.

Una volta registrato, riceverai un’email con un link per scaricare il profilo di aggiornamento beta. Fai clic sul link e salva il profilo sul tuo iPhone.

Per installare il profilo di aggiornamento beta, segui questi passaggi:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone. Tocca “Generali”. Tocca “Aggiornamento software”. Tocca “Aggiorna profilo”. Tocca “Installa”. Tocca “Installa di nuovo”. Tocca “Fine”.

Il tuo iPhone verrà ora aggiornato alla beta pubblica di iOS 17. Dopo l’aggiornamento, il tuo iPhone verrà riavviato. Una volta riavviato il tuo iPhone, puoi iniziare a utilizzare la beta pubblica di iOS 17. Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità di iOS 17, visita il sito web di Apple.

Soluzione ai problemi

Se hai problemi con l’installazione della beta pubblica di iOS 17, puoi provare i seguenti suggerimenti:

Assicurati che il tuo iPhone sia connesso a Internet.

Assicurati che il tuo iPhone abbia una carica sufficiente della batteria.

Riavvia il tuo iPhone.

Prova a reinstallare il profilo di aggiornamento beta.

Contatta il supporto Apple per assistenza.