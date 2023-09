iPhone 15 Pro si surriscalda: ecco il colpevole secondo Kuo

L’iPhone 15 Pro, ultimo gioiello nella corona di Apple, è al centro di discussioni riguardo a potenziali problemi di surriscaldamento. L’analista di fama mondiale e a lungo seguito nelle questioni Apple, Ming-Chi Kuo, interviene nella controversia, offrendo nuove intuizioni sulla causa di tali problemi.

Origine del surriscaldamento di iPhone 15 Pro: progettazione termica, non nodo da 3 nm

Secondo Kuo, i problemi di surriscaldamento dei modelli iPhone 15 Pro non sono imputabili al nodo a 3 nanometri di TSMC, che caratterizza il chip A17 Pro. Invece, le cause sono da ricercarsi nei compromessi fatti nella progettazione del sistema termico. Questi compromessi hanno consentito ad Apple di alleggerire i modelli ‌iPhone 15 Pro‌, ma hanno avuto come effetto collaterale una riduzione dell’area di dissipazione del calore e, sommando alla scelta del telaio in titanio, hanno influenzato negativamente l’efficienza termica del dispositivo.

Apple, come azienda nota per la sua attenzione ai dettagli e all’esperienza utente, potrebbe ricorrere a soluzioni software per affrontare i problemi termici. Tuttavia, Kuo mette in guardia sul fatto che, sebbene le patch software possano offrire un certo livello di risoluzione, esistono limiti a ciò che possono fare senza influenzare le prestazioni del dispositivo. In sostanza, le correzioni software potrebbero non essere la panacea che molti sperano.

Implicazioni future e impatto sulle spedizioni

Se Apple non riesce a risolvere in modo efficace questi problemi di surriscaldamento, potrebbero esserci ripercussioni sulle spedizioni dell’‌iPhone 15 Pro‌ durante il suo ciclo di vita. Ci sono già state segnalazioni di dispositivi ‌iPhone 15 Pro‌ che diventano particolarmente caldi al tatto. In alcuni test, si è osservato che, in presenza di surriscaldamento, le prestazioni del processore vengono limitate per consentire al dispositivo di raffreddarsi.

Questi test sono stati condotti in circostanze estreme, il che significa che potrebbero non riflettere l’esperienza quotidiana degli utenti medi. Tuttavia, considerando l’avvento di giochi di qualità console, come Resident Evil Village e Death Stranding, sulla piattaforma iOS, c’è interesse a vedere come l’iPhone 15 Pro si comporterà in termini di gestione termica.

Mentre l’iPhone 15 Pro continua a impressionare con le sue innovative funzionalità e design, le questioni legate al surriscaldamento rappresentano una preoccupazione per alcuni utenti. Resta da vedere come Apple affronterà questo problema nelle settimane e nei mesi a venire.