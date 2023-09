iPhone 15 è UFFICIALE: nuovo design, USB-C e prezzi aumentati

Il lancio di un nuovo iPhone rappresenta sempre un evento epocale nel mondo tech, e il nuovo iPhone 15 non fa eccezione. Apple, con la sua inconfondibile capacità di reinventarsi e di ridefinire gli standard di mercato, ha presentato al mondo lo smartphone di ultima generazione per il 2023, con alcune scelte audaci e decisamente innovative.

iPhone 15, tutte le novità tra USB-C e Dynamic Island

L’annuncio ufficiale conferma molte delle informazioni trapelate in vista del lancio: la Dynamic Island sarà presente anche nel modello base, e cinque fantastiche colorazioni. Ci saranno delle piccole novità di design che vi faranno perdere la testa: ogni componente sarà colorato separatamente (anche all’interno!).

Sarà due volte più luminoso di iPhone 14 e avrà una fotocamera esterna da 48MP, con uno zoom 2X migliorata grazie ad un’apertura focale maggiore.

Sarà dotato di chip A16 Bionic. Inoltre, come era già stato preannunciato, il cavetto di ricarica avrà l’uscita USB-C. Come per l’Apple Watch, sarà introdotto il materiale FineWoven per le cover, un materiale ecosostenibile che aiuterà Apple a raggiungere entro il 203o la carbon neutrality.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO