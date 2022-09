Quale nome si leggerà nel listino di Apple tra pochi giorni: iPhone 14 Plus o iPhone 14 Max? È questa la domanda sorta nella mente di tante persone interessate alla prossima lineup di smartphone di Apple. Ebbene, a distanza di pochissimi giorni dall’evento presentazione, in programma il 7 settembre all’Apple Park di Cupertino, possiamo fornire una risposta (quasi) certa.

La notizia arriva dai colleghi di 9to5mac, che hanno avuto la possibilità di scambiare qualche parola con una fonte a conoscenza delle strategie di Apple per questo 2022. Secondo tale persona – che, per ovvi motivi, ha scelto l’anonimato – l’iPhone 14 “liscio” con display da 6,7 pollici si chiamerà iPhone 14 Plus, e non 14 Max come suggerito da qualcuno in tempi non sospetti.

A (presunta) conferma c’è anche lo scatto del packaging della custodia MagSafe trasparente di Apple, dove si legge – appunto – il nome dello smartphone.

Parlando ancora di cover, secondo le ultime indiscrezioni, quelle realizzate per iPhone 13 “standard” dovrebbero essere perfettamente compatibili con iPhone 14 base. Insomma, l’ennesima prova che tra i due dispositivi appena citati l’elenco delle differenze sarà ridottissima ed è per questo che, anche per una questione di budget, è consigliabile acquistare oggi lo smartphone del 2021, per di più a prezzo scontato su Amazon.

Per iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, invece, il discorso è diverso. Le novità non mancheranno, a partire dal design privo della tacca e dal processore A16 Bionic.

