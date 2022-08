iPhone 14: ecco quando partono i pre-ordini

Dei nuovi modello di iPhone oramai conosciamo tutto, dal design senza Notch alle specifiche hardware; sappiamo pure quando saranno presentati e quanto costeranno in Italia, e temiamo che sarà un vero salasso. Ora però siamo in grado di dirvi quando potrete preordinare iPhone 14 e quando verrà fisicamente consegnato.

Disponibilità iPhone 14

Sappiamo che Apple terrà un evento speciale mercoledì 7 settembre alle 19.00 ora italiana. Si tratterà di una presentazione pre-registrata in cui verranno annunciati iPhone 14, Apple Watch Series 8, il nuovo Apple Watch SE e un inedito Apple Watch Pro.

Secondo le voci di corridoio più attendibili, vale a dire Mark Gurman di Bloomberg, Apple aprirà i pre-ordini di iPhone 14 il 9 settembre 2022 con consegna a partire da venerdì 16 settembre.

Considerate che le scorte saranno ancora più contingentate che negli anni passati per via dell’attuale situazione geopolitica, dunque ci aspettiamo che le scorte si esauriranno in tempi rapidissimi. E in generale, i tempi di attesa per la consegna saranno più lunghi del solito. Insomma, se siete davvero interessati al prodotto, non attendete neppure 10 minuti per ordinarlo, altrimenti il vostro ordine slitterà facilmente a ottobre se non non addirittura novembre.,

Per Apple Watch Series 8, invece, la situazione è talmente ingarbugliata che non c’è modo di fare alcuna previsione.