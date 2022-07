È dai più considerato lo smartwatch per eccellenza ed è l’indossabile perfetto per chiunque abbia sposato l’ecosistema dell’azienda di Cupertino. Stiamo parlando ovviamente di Apple Watch, che nei prossimi mesi tornerà sul mercato con un nuova generazione. Tra i vari modelli in lavorazione, c’è anche l’inedito “Pro”, con caratteristiche da vero top di gamma (sotto praticamente tutti i punti di vista) che lo rendono fortemente interessante agli occhi di potenziali acquirenti. Ma è davvero il vociferato Apple Watch Pro lo smartwatch che fa per te?

In base a quanto circolato fino ad oggi (quindi rumor non confermati), si potrebbe avanzare una sorta di confronto con Apple Watch Series 7, che – scheda tecnica alla mano – conserverà la sua fama di “ottimo smartwatch” anche dopo il lancio del super carrozzato Pro.

Ti spiego quindi in tre punti perché acquistare OGGI un Apple Watch Series 7 (in offerta, poi) potrebbe rivelarsi una mossa assolutamente vincente.

Design

Rispetto al Series 8, stando alle più recenti voci di corridoio, Apple Watch Pro avrà un look rivisto in più punti. Non aspettiamoci però il design flat con bordi squadrati (in stile iPhone 13, iPad Pro e iPad Air): si tratterà, ha dichiarato Mark Gurman di Bloomberg, di una “evoluzione dell’attuale forma rettangolare”. In sintesi? Upgrade sì, ma non così avveniristico.

Apple Watch Series 7 ha dalla sua uno stile molto accattivante e il lavoro fatto con l’ampiezza del display OLED e i suoi bordi è davvero encomiabile. Poi è resistente agli urti, alla polvere e all’acqua (certificazione IP6X), e ha un cristallo anteriore più spesso del 50% (rispetto ad AWS6). Insomma, è una gioia per gli occhi.

Sensori

Ok, quasi sicuramente Apple Watch Pro sarà in grado di misurare la temperatura corporea (a voler essere precisi, sarà in grado di rilevare una temperatura troppo elevata, poi bisognerà comunque affidarsi ad un termometro) e integrerà feature esclusive relative al fitness e alla salute. Ma il gioco vale la candela?

Apple Watch Series 7 ha già tutto quello che ti serve, con un pacchetto di sensori di assoluto rilievo. Lo smartwatch è in grado di eseguire un ECG in qualsiasi momento, misurare l’ossigeno nel sangue (Livelli O₂), monitorare il sonno, la respirazione e tenere traccia di praticamente tutte le tipologie di attività fisica.

Prezzo

Apple Watch Pro, senza ombra di dubbio, costerà un bel po’: secondo alcuni analisti, potrebbe raggiungere addirittura i 900/1000 dollari. Parliamo quindi di uno smartwatch che avrà come target quegli utenti senza alcun problema di budget e che desiderano avere al polso il meglio della tecnologia di Apple (in fatto di indossabili, ovviamente).

Apple Watch Series 7 è attualmente il miglior smartwatch in circolazione e resterà un ottimo device anche in futuro. Pensa che lo puoi acquistare oggi a meno di 400 euro: un prezzo davvero ottimo e decisamente più ragionevole rispetto a quello – presunto – di AW Pro.

