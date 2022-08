Poche settimane ci separano dall’evento del 7 settembre durante il quale Apple presenterà iPhone 14 e la nuova generazione di Apple Watch. Siamo ancora in attesa di conferme, ma ormai sembra ci siano pochi dubbi a riguardo. Tuttavia, nell’immediato futuro dell’azienda di Cupertino non c’è solo un nuovo smartphone (o meglio, quattro nuovi smartphone): nei prossimi mesi debutterà anche l’iPad di 10a generazione, e a tal proposito ci sarebbero interessanti novità.

Stando a quanto riportato dal blog MacOtakara, il prossimo tablet entry-level realizzato in quel di Cupertino avrà un design inedito, con un Touch ID integrato nel pulsante d’accensione/spegnimento e la FaceTime Camera riposizionata.

Eppure un precedente rumor suggeriva ancora la presenza del pulsante fisico Home con Touch ID, proprio come il modello attualmente in commercio. Qual è dunque la verità? Non possiamo di certo rispondere a questa domanda, ma vista la strada intrapresa da Apple negli ultimi tempi, vogliamo dare maggior credito all’indiscrezione lanciata da MacOtakara, che suggerisce di conseguenza anche cornici più sottili e omogenee su ogni lato. Riproporre nel 2022 di nuovo il pulsante Home fisico? No dai…

Per quanto riguarda invece la FaceTime Camera, Apple potrebbe averla spostata sul lato destro “lungo” dell’iPad, per un migliore uso in modalità landscape. Ovviamente, non mancherà una delle feature più apprezzate dalla community: Inquadratura Automatica (Center Stage).

Infine, MacOtakara propone anche una scheda tecnica per il prossimo tablet entry-level:

Display da 10,5 pollici

Porta USB-C al posto della Lightning

Processore A14 Bionic

Modello Wi-Fi + Cellular con supporto al 5G

Cornici laterali più sottili

Apple dovrebbe presentare nuovi iPad ad ottobre, mese durante il quale sarà reso disponibile al download iPadOS 16. Il sistema operativo (mostrato per la prima volta al keynote della WWDC22) sta vivendo un periodo di difficoltà, principalmente per la nuova feature Stage Manager.