La seconda metà del 2022 di Apple sarà particolarmente ricca. A settembre il gigante di Cupertino presenterà la line-up di iPhone 14 (di cui di recente sono trapelate un bel po’ di informazioni), nei mesi successivi sarà poi il turno del vociferato nuovo iPad entry-level con display da 10.2 pollici. E proprio a tal proposito ci sono importanti novità da segnalare.

iPad di decima generazione: le ultime

Stando ai render CAD diffusi in rete, l’iPad di 10a generazione potrebbe avere un look molto simile a quello dell’ultimo Mini (che, eccezion fatta per le dimensioni, sarebbe lo stesso dei più recenti Air e Pro): bordi squadrati, cornici ridotte, fotocamera posteriore sporgente. Ma le notizie non finiscono qui, perché il tablet potrebbe avere un display più generoso, una porta USB-C e, sotto la scocca, il chip A14 Bionic.

C’è però una cosa anomala nei render ottenuti e condivisi dal portale mysmartprice. Gli angoli del device sono arrotondati (come tutti gli altri iPad), ma quelli del display sono invece squadrati. Si tratta di un errore oppure di una scelta voluta da Apple e che vedremo poi nel design finale? Lo scopriremo nei prossimi mesi (noi votiamo per la seconda).

Altri dettagli che fanno storcere il naso sono la presenza del pulsante Home fisico con Touch ID, visibile nei render, e la scomparsa della porta jack da 3,5mm.

Le dimensioni dell’iPad di 10a generazione dovrebbero essere le seguenti: 248.62 x 179.50 x 6.98 mm. Il dispositivo, secondo Mark Gurman di Bloomberg, sarà presentato insieme al nuovo iPad Pro con chip M2, entro la fine del 2022. Il sistema operativo sarà iPadOS 16, che Apple ha posticipato ad ottobre.

Se hai intenzione di acquistare un tablet di Apple già ora ma non vuoi superare la soglia dei 400 euro, trovi in offerta su Amazon a 349 euro l’iPad di 9a Gen da 64GB.