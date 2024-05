Nuovi iPad Pro M4 e iPad Air M2 arrivano su Amazon: partono i preordini

Freschi di annuncio, i nuovi iPad Pro con chip M4 e la nuova generazione di iPad Air sono disponibili ufficialmente su Amazon in preordine. Per acquistarli basta accedere allo store tramite uno dei link seguenti, scegliendo il modello più adatto alle proprie esigenze in termini di dimensioni del display e memoria interna. Come sempre, è possibile scegliere anche le varianti con connettività dati Cellular, oltre che ai modelli dotati soltanto di Wi-Fi.

Una volta completato l’acquisto, il prodotto verrà consegnato in occasione del day one, fissato per tutti i modelli al prossimo 15 maggio.

iPad Pro e iPad Air in preordine su Amazon

Oltre al nuovo processore Apple Silicon M4 a 3 nanometri, che debutta su iPad Pro prima che sui Mac, il nuovo tablet top di gamma di Cupertino monta un display OLED di estrema qualità, che potrebbe diventare il punto di riferimento per il mercato dei tablet e non solo. Inoltre, iPad Pro M4 è spesso soli 5,1 mm (per il 13″), uno spessore da record per il nuovo dispositivo Apple.

Anche l’iPad Air 2024 porta con sé alcune novità importanti, tra le quali segnaliamo la nuova variante con display da 13 pollici e una potenza di calcolo maggiore del 50% rispetto al modello precedente, tutto merito del chip M2 sotto la scocca.

Debutta anche la Apple Pencil Pro, la nuova variante della penna touch di iPad, con nuove funzioni che migliorano sensibilmente l’esperienza di disegno.

Acquista i nuovi iPad Pro e iPad Air in tutte le varianti su Amazon:

