Nuovi iPad Air e iPad Pro 2024: caratteristiche, prezzi e novità

L’ultima edizione dell’evento “Let loose” di Apple ha messo in luce i nuovi dispositivi iPad, confermando le aspettative elevate per questi prodotti innovativi. L’intervento di apertura di Tim Cook non solo ha riecheggiato i successi recenti di Vision Pro e la nuova serie di MacBook, ma ha anche preparato il terreno per una discussione approfondita sui nuovi modelli di iPad.

Il lancio dell’iPad Air è stato uno dei momenti salienti dell’evento, con la presentazione di un modello da 13 pollici, una novità per questa linea di prodotti. Questa dimensione più grande risponde alla crescente domanda di spazi di lavoro digitali più ampi e facilità nel multitasking. In aggiunta, la modifica della posizione della fotocamera frontale, ora centrata, riflette il desiderio degli utenti di avere un dispositivo più funzionale per videochiamate e conferenze.

Questo nuovo iPad Air da 13 pollici è alimentato dal potente chip Apple M2, e viene offerto in quattro eleganti colorazioni. I prezzi partono da 599 dollari per il modello da 11 pollici e raggiungono i 799 dollari per la versione più grande, con le prime consegne previste per la settimana successiva all’annuncio.

Il segmento successivo ha visto protagonista l’iPad Pro, notevole per il suo spessore ridotto a soli 5,1 millimetri. Disponibile anch’esso nelle versioni da 11 e 13 pollici, questo modello ha introdotto la sorprendente tecnologia Tandem OLED, che supporta la visualizzazione in Ultra Retina XDR, garantendo una luminosità senza precedenti.

Un’innovazione significativa è stata l’introduzione del chip Apple M4. Con una CPU e una GPU entrambe a 10-core, oltre al Neural Engine a 16-core, questo chip promette un incremento notevole delle prestazioni, specialmente per applicazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale, capaci di eseguire fino a 38.000 miliardi di operazioni al secondo.

L’hardware si completa con una fotocamera posteriore da 12 megapixel migliorata, supportata da tecnologia LiDAR e flash adattivo. I nuovi iPad Pro saranno disponibili con prezzi a partire da 999 dollari per il modello da 11 pollici e 1.299 dollari per quello da 13 pollici, con le vendite che inizieranno la settimana successiva all’evento.

Dal punto di vista software, iPadOS continua a offrire un’esperienza utente fluida e arricchita, con l’annuncio di nuove versioni ottimizzate per touch di Final Cut Pro e Logic Pro.

Infine, l’evento ha visto l’introduzione della nuova Magic Keyboard per iPad Pro, con tasti funzione e un trackpad più grande, e del nuovo Apple Pencil Pro, che offre modalità di interazione avanzate, feedback aptico e un giroscopio migliorato. La Magic Keyboard è offerta a 299 dollari per la versione da 11 pollici e 399 dollari per quella da 13 pollici, mentre l’Apple Pencil Pro ha un prezzo di lancio di 129 dollari.

Con l’annuncio di una riduzione del prezzo per il modello base dell’iPad, ora disponibile a 329 dollari, e con l’appuntamento al prossimo evento WWDC24, Apple si conferma leader nell’innovazione dei dispositivi mobili, promettendo un futuro ancora più interconnesso e versatile.