iOS 17 introduce i widget interattivi per l'app Home: controlla i tuoi accessori HomeKit direttamente dalla schermata iniziale

Uno dei grandi cambiamenti presenti in iOS 17 è l’introduzione dei widget interattivi, rappresentando un notevole miglioramento rispetto alla versione iniziale dei widget che ha debuttato con iOS 14. In linea con questa evoluzione, Apple ha aggiunto anche widget dedicati per l’app Home, consentendo agli utenti di controllare i loro accessori preferiti di HomeKit direttamente dalla schermata iniziale del proprio iPhone.

iOS 17 introduce i widget interattivi per l’app Home

Nelle versioni precedenti di iOS, toccando un widget si veniva reindirizzati direttamente all’app corrispondente. Ad esempio, toccando il widget dell’app Music si apriva direttamente l’app Music, anziché avviare immediatamente la riproduzione musicale dal widget stesso. Questa limitazione sembra essere stata la ragione per cui Apple non ha offerto i widget per l’app Home fino a quest’anno. In iOS 17, Apple ha aggiunto due diverse dimensioni di widget per l’app Home.

È disponibile un widget 2 × 2 che offre un rapido accesso a quattro accessori HomeKit, insieme a una versione più grande che mostra fino a otto accessori. Nel frattempo, iPadOS 17 offre le stesse due dimensioni di widget per l’app Home con lo stesso livello di interattività.

Ciascuno di questi widget dell’app Home offre due diverse opzioni di configurazione per determinare quali accessori vengono visualizzati in un dato momento. È possibile scegliere l’opzione “Consigliati” e iOS 17 cercherà di selezionare in modo intelligente quali accessori HomeKit controllare in diversi momenti della giornata.

In alternativa, è possibile disabilitare l’opzione “Consigliati” e scegliere specificamente quali accessori e scene di HomeKit visualizzare nei widget.

Toccando i singoli riquadri di ogni accessorio, sarà possibile accendere o spegnere le luci, bloccare/sbloccare le porte o aprire/chiudere le porte del garage. Per modifiche più avanzate, come la regolazione dei livelli di luminosità, dei colori o delle temperature del termostato, sarà ancora necessario utilizzare l’app Home stessa. Se si utilizzano schermate Home personalizzate collegate alle modalità Focus, sarà possibile avere diverse versioni del widget per ciascuna modalità Focus. Ad esempio, se si dispone di una schermata iniziale specifica per la modalità Focus “Sleep“, sarà possibile impostare una versione del widget dell’app Home che mostri gli accessori utilizzati più comunemente durante la notte e al mattino presto.

iOS 17 si trova attualmente nella sua prima beta per gli sviluppatori, pertanto siamo ottimisti che Apple possa apportare alcune modifiche prima che l’aggiornamento venga rilasciato a tutti gli utenti entro la fine dell’autunno. Ad esempio, se si utilizzano nomi di accessori o stanze composti da più di una (molto breve) parola, potrebbe esserci un’occorrenza di testo tagliato nei widget, che potrebbe risultare ingombrante per il design.