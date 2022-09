Attualmente i riflettori sono puntati su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max – molto meno sui due modelli “base”, purtroppo – ma nel mondo Apple non si parla solo di hardware. Sì perché è recente il lancio di iOS 16, sistema operativo non rivoluzionario ma che comunque le sue novità le porta, alcune delle quali nemmeno pubblicizzate dall’azienda di Cupertino.

È il caso della vibrazione della tastiera, o meglio del feedback aptico che viene restituito dallo smartphone quando viene premuto un qualsiasi tasto della keyboard di iOS 16. Ed è qualcosa di particolarmente atteso e richiesto, anche perché disponibile da anni con l’utilizzo di tastiere di terze parti e – soprattutto – sugli smartphone Android.

Si tratta di una estensione dell’opzione, già esistente e abilitata di default quando l’iPhone è in modalità “Suoneria”, che restituisce suoni durante la digitazione. Apple spiega così la sua utilità:

Abilita il feedback aptico della tastiera per percepire (fisicamente) la conferma della digitazione.

iOS 16: come abilitare la vibrazione della tastiera

Per fortuna non è necessario fare chissà quante manovre, anzi la procedura è molto semplice. Una volta installato iOS 16, lanci l’app di sistema Impostazioni, recati in Suoni e feedback aptico → Feedback tastiera e abilita l’opzione Feedback aptico.

iOS 16 è disponibile da pochi giorni, ma altre novità potrebbero esserti sfuggite. Dai un’occhiata anche a questo articolo, potresti scoprire altre interessanti feature.