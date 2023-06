Final Cut Pro su Apple Vision Pro: una nuova frontiera per la produzione video

Apple ha recentemente annunciato il suo ingresso ufficiale nel mercato della realtà mista con il lancio di Apple Vision Pro, un visore che promette di offrire un’esperienza di realtà aumentata/virtuale senza precedenti. Una delle notizie più interessanti riguarda la possibile disponibilità di Final Cut Pro su questo nuovo dispositivo. Secondo il noto YouTuber e regista Matti Haapoja, Final Cut Pro sarà disponibile per Apple Vision Pro al momento del lancio. Questa notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di produzione video e professionisti del settore.

L’arrivo di Apple Vision Pro

Apple Vision Pro è stato annunciato come un visore di realtà mista che offre agli utenti la possibilità di lavorare in un ambiente virtuale, con una serie di “monitor” digitali che consentono di visualizzare e manipolare contenuti in modo innovativo. Durante la presentazione di lunedì, Apple ha elencato diverse app compatibili con Vision Pro, tra cui Mail, TV, Safari e Freeform. Tuttavia, la notizia più eccitante è l’ipotesi che Final Cut sia disponibile per l’utilizzo su questo dispositivo.

I just tried Apple Vision Pro and it’s gonna completely change filmmaking, storytelling and content creation. I’ve never experienced that sort of presence, feeling like I’m there in the scene. — Matti Haapoja (@MattiHaapoja) June 6, 2023

La disponibilità di Final Cut Pro su Apple Vision Pro

Al momento non è ancora chiaro come Final Cut Pro verrà reso disponibile su Apple Vision Pro. Durante la presentazione, è stato mostrato un breve video in cui un creativo lavorava su Final Cut Pro utilizzando una finestra Mac. Tuttavia, ci sono diverse speculazioni su come ciò potrebbe essere realizzato. Una possibilità è che Vision Pro utilizzi laversione iPadOS di Final Cut Pro, che è stata rilasciata da Apple a maggio. Questa versione dell’app è stata ben accolta dagli utenti e offre un’esperienza di editing video avanzata su iPad. Un’altra possibilità è che Apple abbia sviluppato una versione di Final Cut Pro appositamente per Vision Pro, offrendo funzionalità ottimizzate per il visore di realtà mista.

L’impatto di Final Cut Pro sul visore

La disponibilità di Final Cut Pro su Apple Vision Pro avrebbe un impatto significativo sulla produzione video e sull’esperienza degli utenti. Final Cut Pro è un software di editing video professionale ampiamente utilizzato nel settore cinematografico e televisivo. La sua presenza su Vision Pro permetterebbe ai professionisti di lavorare direttamente nel visore, senza dover passare a un dispositivo esterno. Ciò aprirebbe nuove possibilità creative e consentirebbe un flusso di lavoro più efficiente.