Final Cut Pro su iPad: compatibilità, funzionalità e dettagli

Final Cut Pro, così come Logic Pro, arriva ufficialmente su iPad con un’interfaccia utente touch, offrendo ai creatori di contenuti un modo rivoluzionario per registrare, modificare e distribuire i loro progetti video. In questo articolo, esploreremo la compatibilità di Final Cut Pro con vari modelli di iPad, le sue funzionalità, i prezzi, la data di rilascio e altro ancora.

Apple ha recentemente lanciato la pagina di destinazione ufficiale di Final Cut Pro per iPad, sottolineando la sua promessa di “portare l’intero studio alle tue riprese”. La versione iPad del software permette di creare vlog, contenuti social, video musicali, cortometraggi e molto altro, il tutto con un’interfaccia touch-first completamente nuova.

Tuttavia, è importante notare che Final Cut Pro avrà alcune limitazioni in termini di compatibilità con gli iPad. Per esempio, sarà compatibile solo con gli iPad Pro da 11 o 12,9 pollici con chip M1 o M2 (modelli 2021 o 2022) e iPad Air 5a generazione con chip M1 (modello 2022). Inoltre, il software richiederà iPadOS 16.4 o versioni successive.

Le funzionalità di Final Cut Pro per iPad includono:

– Modifiche precise al fotogramma con il dito

– Disegno dal vivo

– HDR

– Importazione iMovie

– Modifiche precise con Apple Pencil

– Comandi da tastiera con Magic Keyboard o Smart Keyboard Folio

– Maschere per la rimozione delle scene, ritaglio automatico, isolamento vocale

– Sincronizzazione delle clip, facile cambio di angolazione/audio

– Flussi di lavoro di automazione Fast Cut

– Titoli, transizioni ed effetti inclusi

– Ripresa ProRes direttamente dall’iPad in Final Cut Pro

– Supporto ProRes RAW, modalità cinematografica, LUT, fotogrammi chiave e altro ancora

Final Cut Pro per iPad Pro e Air sarà disponibile a partire da martedì 23 maggio, con un prezzo di $4,99 al mese o $49 all’anno. Inoltre, Apple offre una prova gratuita di un mese per consentire agli utenti di testare il software prima di impegnarsi in un abbonamento.

Il futuro della produzione video mobile

Bob Borchers, Vice President Worldwide Product Marketing di Apple, ha espresso il suo entusiasmo per il lancio di Final Cut Pro e Logic Pro per iPad: “Siamo entusiasti di presentare Final Cut Pro e Logic Pro per iPad, che consentono ai creators di liberare la propria creatività in modi nuovi e in ancora più luoghi. Con un potente set di strumenti intuitivi progettati per la portabilità, le prestazioni e l’interfaccia touch-first di iPad, Final Cut Pro e Logic Pro offrono lo studio mobile definitivo.”

Il lancio di Final Cut Pro su iPad segna un momento significativo per la produzione video mobile, offrendo ai creatori un set di strumenti potenti e intuitivi per realizzare i loro progetti in modo più flessibile e accessibile. Con la sua interfaccia touch-first e la compatibilità con iPad Pro e iPad Air, Final Cut Pro consente di lavorare su progetti video con immediatezza e velocità, aprendo nuove opportunità per la creatività e la produttività.

Nonostante le limitazioni in termini di compatibilità con i dispositivi, Final Cut Pro su iPad offre un’esperienza di montaggio video professionale a portata di mano, permettendo ai creatori di lavorare ovunque si trovino. La possibilità di utilizzare il dito, l’Apple Pencil e le tastiere per iPad per controllare il software garantisce un’esperienza di montaggio più coinvolgente e versatile rispetto a quella offerta dai tradizionali programmi di montaggio video su computer.

Inoltre, il supporto per funzionalità avanzate come ProRes RAW, modalità cinematografica, LUT e fotogrammi chiave dimostra l’impegno di Apple nel fornire uno strumento potente e completo per la creazione di contenuti video di alta qualità su iPad.

Mentre l’adozione di Final Cut Pro su iPad potrebbe richiedere un periodo di adattamento per gli utenti abituati a lavorare su computer, la convenienza e la portabilità offerte dal dispositivo mobile potrebbero rapidamente compensare tali difficoltà. Inoltre, con una prova gratuita di un mese e un prezzo accessibile, Apple rende facile per i creators esplorare le potenzialità di Final Cut Pro su iPad senza dover investire ingenti somme di denaro.