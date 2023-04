Come usare ChatGPT-4 gratis (e dall’Italia)

ChatGPT-4 è la versione più sofisticata e costosa del chatbot di OpenAI. Molti pochi lo sanno, ma c’è un trucco semplice e efficace per poterla utilizzare completamente gratis, senza abbonamenti né VPN, anche dall’Italia.

ChatGPT-4 è un sistema di intelligenza artificiale che può generare testi simili al linguaggio umano. Per usare ChatGPT-4, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile a ChatGPT Plus che costa 20 dollari al mese.

Con questo abbonamento, si ha accesso a diversi modelli di ChatGPT-4, ognuno con diverse capacità e prezzi. I prezzi sono per 1.000 token, che corrispondono a circa 750 parole. Il modello più avanzato è GPT-4, che può seguire istruzioni complesse e risolvere problemi difficili con precisione. Il costo di questo modello varia da 0,03 a 0,12 dollari per 1.000 token, a seconda del contesto e del completamento. Ci sono anche altri modelli ottimizzati per il dialogo (ChatGPT), per le istruzioni (InstructGPT), per le immagini (DALL·E), per l’audio (Whisper) e per gli embedding. In tutti i casi, bisogna normalmente mettere mano al portafogli.

Tuttavia, pochissimi sanno che c’è un modo per ottenere le risposte di ChatGPT-4 senza spendere neppure un centesimo. E il trucco è semplice: basta seguire questi passaggi.

ChatGPT-4 Gratis

Per poter utilizzare Chat-GPT-4 gratis, anche dall’Italia, e senza VPN né altri barbatrucchi, fate così:

Aprite Bing. Selezionate Chat in alto a sinistra. Se vi chiede di scaricare Microsoft Edge, fatelo: è gratuito e disponibile per molte piattaforme. È lì che troverete Bing Chat. Volendo, c’è anche l’app di Bing per iPhone, che è ancora più comoda per mobile. Quando avviate Bing Chat, selezionate la modalità di risposta Creatività. A questo punto, nella sezione Chiedimi qualsiasi cosa… scrivete la domanda o la richiesta e siete a cavallo.

La versione Creatività di Bing Chat infatti utilizza ChatGPT-4, come confermato da Microsoft in un recente comunicato. Le risposte sono in genere più sintetiche di ChatGPT-4, ma l’accuratezza è assolutamente paragonabile. Tanto più che Bing accede anche ai risultati del Web aggiornati. Insomma, è quasi la stessa cosa ma completamente gratis, e soprattuto funziona anche in Italia dopo il blocco del Garante.

