I lavori che ChatGPT rende obsoleti, e come sopravvivere

“ChatGPT è già più intelligente di una frazione significativa del genere umano” scrive su Twitter Zero HP Lovecraft. E forse è davvero così, se consideriamo che questa tecnologia sta per espandersi a macchia d’olio in tutti i principali settori e sostituirà più di 300 milioni di posti di lavoro. E sfortunatamente, il 99% di noi non riuscirà ad adattarsi. Ecco i posti più a rischio, e come salvare carriera (e stipendio) nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Milioni di Posti di Lavoro Bruciati

Nelle scorse ore, Goldman Sachs ha pubblicato il suo rapporto sull’impatto che le AI avranno sulla crescita economica mondiale, e le conclusioni sono apocalittiche: 300 milioni di posti di lavoro andranno persi a causa dell’automazione. Ecco i punti salienti di questo epocale cambiamento:

Perturbazione del mercato del lavoro. L’AI generativa ha enormi effetti macroeconomici, perché sostituirà completamente 1/4 degli attuali posti di lavoro, e influenzerà con le automazioni almeno 2/3 di esso.

L’AI generativa ha enormi effetti macroeconomici, perché sostituirà completamente 1/4 degli attuali posti di lavoro, e influenzerà con le automazioni almeno 2/3 di esso. Boom della produttività: L’integrazione dei processi automatizzati in settori creativi e storicamente più “artigianali” porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro, a un notevole risparmio sui costi di manodopera e a una maggiore produttività per i lavoratori che non verranno rimpiazzati. L’intelligenza artificiale potrebbe aumentare la crescita annuale della produttività del lavoro negli Stati Uniti dell’1,5% in un periodo di 10 anni.

L’integrazione dei processi automatizzati in settori creativi e storicamente più “artigianali” porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro, a un notevole risparmio sui costi di manodopera e a una maggiore produttività per i lavoratori che non verranno rimpiazzati. L’intelligenza artificiale potrebbe aumentare la crescita annuale della produttività del lavoro negli Stati Uniti dell’1,5% in un periodo di 10 anni. Investimenti nella AI: I team di gestione delle società quotate in borsa citano sempre più l’IA nelle conferenze sui risultati fiscali. Queste attestazioni di interesse porteranno ad un aumento importante degli investimenti di capitale aziendale nelle AI. Nel 2021 gli investimenti privati globali nell’IA sono stati pari a 94 miliardi di dollari, 5 volte rispetto ai 5 anni precedenti.

I team di gestione delle società quotate in borsa citano sempre più l’IA nelle conferenze sui risultati fiscali. Queste attestazioni di interesse porteranno ad un aumento importante degli investimenti di capitale aziendale nelle AI. Nel 2021 gli investimenti privati globali nell’IA sono stati pari a 94 miliardi di dollari, 5 volte rispetto ai 5 anni precedenti. Automazione del lavoro: Molti posti di lavoro saranno automatizzati con AI, soprattutto in ambito amministrativo e legale, molto meno in settori come manutenzione e costruzione.

Molti posti di lavoro saranno automatizzati con AI, soprattutto in ambito amministrativo e legale, molto meno in settori come manutenzione e costruzione. Sostituzione Vs. Integrazione della AI: Alcuni lavori verranno integrati con intelligenza artificiale, mentre altri saranno completamente sostituiti. Queste sono le stime per l’occupazione attuale negli Stati Uniti: 7% → sostituito, 63% → integrato, 30% → inalterato.

Alcuni lavori verranno integrati con intelligenza artificiale, mentre altri saranno completamente sostituiti. Queste sono le stime per l’occupazione attuale negli Stati Uniti: 7% → sostituito, 63% → integrato, 30% → inalterato. Reimpiego: I lavoratori decimati dall’AI alla fine saranno riassunti in posizioni diverse. Non diversamente da quando, agli albori di Internet, le innovazioni nella tecnologia hanno introdotto nuove occupazioni come web designer, sviluppatori di software e esperti di marketing.

I Lavori più a Rischio

I ricercatori di OpenAI hanno elaborato una lista delle professioni che saranno più colpite dall’arrivo delle Intelligenze Artificiali; e non si parla solo di materie umanistiche, ma anche di scienze pure, di lingue, di ragioneria, a tutti i livelli salariali. Ecco la lista al completo:

Interpreti e traduttori

Poeti, parolieri e scrittori creativi

Specialisti delle pubbliche relazioni

Scrittori, autori e giornalisti

Matematici

Preparatori fiscali

Ingegneri blockchain

Commercialisti e revisori dei conti

L’intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie come il chatbot GPT (Generative Pre-trained Transformer) hanno già un impatto significativo sulla vita e sul lavoro delle persone. In futuro, questo impatto diventerà ancora più profondo, poiché l’IA diventerà sempre più avanzata e diffusa.

Una delle conseguenze più evidenti dell’IA sarà la sostituzione di lavori manuali e ripetitivi. Ad esempio, molti lavori nell’industria manifatturiera già utilizzano robot per svolgere compiti ripetitivi come l’assemblaggio di parti o la saldatura. In futuro, questi robot diventeranno sempre più sofisticati e autonomi, e potranno sostituire un numero sempre maggiore di lavoratori. Alcuni esempi di lavori che potrebbero essere sostituiti da robot in futuro includono la pulizia, la raccolta di frutta e verdura, la preparazione degli ordini in magazzino e la movimentazione di merci pesanti.

Ma non sono solo i lavori manuali a rischio di essere sostituiti dall’IA. Anche i lavori che richiedono competenze cognitive potrebbero essere automatizzati. Ad esempio, la contabilità e la preparazione delle dichiarazioni fiscali stanno già subendo il cambiamento dell’automazione. I programmi di contabilità automatizzati possono gestire la maggior parte delle operazioni di contabilità, riducendo la necessità di persone che eseguono questi lavori. Inoltre, l’IA potrebbe essere utilizzata per eseguire analisi finanziarie e previsioni di mercato in modo più rapido e preciso di quanto gli esseri umani possano fare.

Stessa storia per i servizi al cliente. I chatbot come GPT-3 possono già rispondere alle domande dei clienti e risolvere problemi semplici in modo autonomo. In futuro, questi chatbot diventeranno ancora più sofisticati e potrebbero sostituire un numero sempre maggiore di operatori del servizio clienti. Ad esempio, potrebbero essere utilizzati per rispondere alle chiamate di supporto tecnico, prenotare appuntamenti e gestire richieste di informazioni. Già oggi sono perfettamente in grado di farlo.

L’AI potrebbe anche influenzare il settore della salute. Ad esempio, potrebbe essere utilizzata per analizzare le scansioni mediche e diagnosticare malattie in modo più preciso di quanto gli esseri umani possano fare. Inoltre, potrebbe essere utilizzata per monitorare i pazienti in modo continuo e prevenire problemi di salute prima che si verifichino.

Tuttavia, non tutti i lavori saranno sostituiti dall’IA. Alcuni lavori richiedono ancora competenze che solo gli esseri umani possono fornire. Ad esempio, i lavori creativi come la scrittura, la progettazione grafica e la produzione musicale richiedono una certa creatività che l’IA non può ancora fornire. Inoltre, i lavori che richiedono una forte empatia e interazione umana, come l’insegnamento, il counseling e l’assistenza sanitaria, sono meno suscettibili di essere sostituiti dall’AI. Almeno per ora.

In altri casi, un assistente virtuale potrebbe aiutare un avvocato a cercare precedenti legali o a scrivere documenti legali. Un robot potrebbe aiutare un chirurgo durante un intervento, fornendo informazioni in tempo reale e aiutando a mantenere una precisione maggiore. In questo modo, l’IA potrebbe aiutare gli esseri umani a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente e preciso.

Come Sopravvivere?

Al mondo esistono tre tipi di persone: quelli che, sentendo l’avanzata delle AI, la temono e mettono la testa sotto la sabbia e quelli che la sminuiscono. Le persone intelligenti invece non dovranno fare né l’una né l’altra cosa: cercate di essere la minoranza sparuta che invece cerca di capire come funziona e come potrebbe tornarvi utile.

Per capire come funziona una AI potreste seguire un corso di base AI o ML, leggere libri o tenervi informati sull’argomento. Ci sono anche ottimi libri e addirittura corsi gratuiti di classe universitaria come ad esempio:

Cercate di familiarizzare col prodotto il primo possibile. Leggete i documenti di ricerca, fate qualche prova, iniziate a sperimentare e non dimenticate di ottenere maggiori informazioni su come imparare ChatGPT da ChatGPT stesso.

Studiate il potenziale impatto sul vostro lavoro e sulla vostra carriera. Siate pronti. l’influenza delle Ai infatti “si estende a tutti i livelli salariali, con posti di lavoro ad alto reddito potenzialmente esposti a una maggiore esposizione”.

Se siete interpreti e traduttori, poeti, parolieri e scrittori creativi, specialisti delle pubbliche relazioni, scrittori, autori e giornalisti, matematici, preparatori fiscali, ingegneri blockchain o commercialisti e revisori dei conti, iniziate a implementare le nuove tecnologie nel vostro lavoro quotidiano. Cercate di diventare esperti di intelligenza artificiale nel vostro settore o ruolo specifico, e individuate modi per applicare la tecnologia nel vostro spazio. Qui c’è un’ottima risorsa per imparare a creare prompt efficaci su ChatGPT:

Per imparare come scrivere prompt chiari e concisi, ottenere suggerimenti per evitare gergo e ambiguità, creare suggerimenti efficaci, evitare gli errori comuni e adocchiare qualche caso di studio e buone pratiche, vi rimandiamo a questa eccellente guida: The Art of ChatGPT Prompt.

Infine, non abbiate paura della AI. Incontrare nuove persone che lavorano in questo ambito, e condividete ciò che state imparando. Ciò vi aiuterà a entrare in contatto con una community di persone interessate a quel che fate. Partecipate alle comunità tecnologiche emergenti, e integrate l’Intelligenza Artificiale nel vostro quotidiano. È l’unico modo di sopravvivere a questa nuova Rivoluzione Industriale 2.0.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.