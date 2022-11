Aggiornare il firmware di AirPods (nuova versione disponibile)

Dopo l’ultimo update dello scorso dicembre, Apple ha reso disponibile un nuovo firmware per AirPods 3, numero di build 4C170, a gennaio. Ora invece arriva una pioggia di update per tutti i modelli. Ecco tutto quel che sappiamo, e come procedere all’aggiornamento.

I Nuovi Firmware

Apple ha rilasciato nuove versione di firmware per AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max e AirPods Pro e AirPods Pro 2. Nello specifico, si passa dal vecchio 4E71 al nuovo 5B58:

5B58 per AirPods

5B58 per AirPods 2

5B58 per AirPods Max

5B58 per AirPods Pro

5B58 per AirPods 3

Al netto di rare eccezioni, purtroppo, Apple non svela le novità presenti nelle nuove versioni di firmware dei suoi auricolari wireless; ciò significa che non c’è modo di sapere quali migliorie e correzioni vengano apportate, e non sempre questo è un bene.

Aggiornare il Firmware di AirPods

Inoltre, fintanto che non verrà lanciata un’app ufficiale per effettuare l’operazione, non esiste un modo per effettuare l’aggiornamento firmare a mano: occorre necessariamente affidarsi alla procedura automatica che però parte come e quando decide lei.

Quel che devi fare, per “favorire” la procedura di update dunque è infilare AirPods nella custodia di ricarica e di porre la custodia in ricarica. Tutto qua. Sembra comunque che, eliminando l’abbinamento con iPhone (in Impostazioni → Bluetooth) e facendo un abbinamento ex nuovo, si possa forzare il processo di aggiornamento.

Puoi verificare che l’update sia stato installato attraverso questi semplici passaggi:

Assicurati di aver collegato AirPods all’iPhone

Apri l’app Impostazioni

Tocca Generali

Tocca Informazioni

Tocca AirPods

Guarda la voce “Versione Firmware”

Se leggi il numero di build 5B58 , vuol dire che il sistema ha correttamente aggiornato i tuoi AirPods 3; altrimenti, dovrai ripetere i passaggi di cui sopra, o attendere un po’.

