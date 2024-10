Xiaomi Smart Band 8: monitoraggio salute e social al 25% di sconto

La Xiaomi Smart Band 8 offre un’esperienza utente straordinaria grazie alla sua frequenza di aggiornamento superiore, che garantisce un funzionamento fluido e movimenti a scorrimento raffinati. Il dispositivo è dotato di una regolazione automatica della luminosità, che si adatta con precisione alle condizioni ambientali: sollevando il polso, la luminosità si regola al livello ottimale per proteggere gli occhi.

Con oltre 200 nuovi quadranti alla moda e un esclusivo display sempre attivo, la Smart Band 8 diventa una fonte d’ispirazione per i tuoi outfit quotidiani. La varietà di cinturini e ciondoli consente di personalizzare il tuo dispositivo, permettendoti di trovare sempre una combinazione che rispecchi il tuo stile.

La Smart Band 8 non è solo elegante, ma anche altamente funzionale, con un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno, dello stress e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, oltre a funzionalità per la gestione della salute femminile.

Il corpo del dispositivo presenta una raffinata finitura metallica, ora disponibile in due nuovi colori: oro champagne e nero grafite. Inoltre, la modalità Pebble offre un’esperienza di corsa più professionale, fornendo 13 statistiche dettagliate e interpretazioni dei dati. Gli accessori dedicati, come la clip per la corsa, consentono di fissare facilmente la smart band ai lacci delle scarpe, rendendo possibile un allenamento professionale in qualsiasi momento.

Su Amazon, oggi, viene venduta la Smart Band 8 al 25% di sconto per un costo finale d’acquisto di 29,99€.