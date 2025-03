Xiaomi Smart Band 9 in maxi offerta: oggi su Amazon la paghi solo 30€

Con la Festa delle Offerte di Primavera in corso, continuano ad essre disponibili tantissime promozioni su articoli di ogni genere! Oggi puoi acquistare su Amazon lo Xiaomi Smart Band 9 a soli 30 euro con un super sconto del 23%.

Xiaomi Smart Band 9: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Xiaomi Smart Band 9 dispone di una luminosità massima del display AMOLED di 1.200 nit, così potrai visualizzare i dati con facilità anche sotto la luce diretta del sole. In più è dotato di un modulo con sensore di luminosità che rileva con precisione la luce ambientale per regolare automaticamente la luminosità dello schermo per una visione più confortevole.

Allo stesso tempo, il modulo di monitoraggio è stato migliorato notevolmente per fornire dati più precisi sugli allenamenti e la salute generale. Nello specifico, vanta sensori di ultima generazione per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue, dello stress e della respirazione durante l’attività fisica.

Questo gadget è un ottimo compagno di fitness grazie alle sue 150 modalità sportive. Inoltre dispone di algoritmi avanzati che coprono metriche quali il consumo massimo di ossigeno, i tempi di recupero, i risultati dell’allenamento, il carico e altro ancora.

Per finire, è resistente all’acqua e vanta un’autonomia eccezionale con una durata straordinaria della batteria di 21 giorni con un uso regolare.

