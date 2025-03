Offerta di Primavera last minute: Action cam DJI Osmo a 100€ in meno

La Festa delle Offerte di Primavera è agli sgoccioli, ma puoi anche sfruttare una super promozione sull’Action cam DJI Osmo Action 4 Combo Essenziale! Oggi è disponibile su Amazon a soli 219 euro con uno sconto bomba del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, le scorte sono in esaurimento!

Action cam DJI Osmo Action 4 Combo Essenziale: modalità di utilizzo

L’Action cam DJI Osmo Action 4 Combo Essenziale è dotata, in primis, di un sensore più grande da 1/1.3” che garantisce una migliore qualità per riprese in 4K perfette, indipendentemente dallo scenario e dalla luce esterna.

Questo modello offre prestazioni cromatiche a 10 bit e D-Log M che rendono il post-editing fluido e prevengono la perdita di nitidezza e dettagli. In questo modo potrai godere di risultati da vero e proprio professionista e sbizzarrirti con filmati di ogni tipo.

Allo stesso tempo, garantisce filmati sportivi ad alta risoluzione in 4K con un ampio FOV, che ti coinvolgeranno e ti permetteranno di sperimentare la prospettiva in prima persona. In più potrai anche sfruttare la modalità di slow motion chiari e fluidi sulle tue attività sportive e non.

Un’altra specifica di spicco è la sua potente funzione di stabilizzazione che mantiene le immagini stabili anche se ruotata di 360º offrendo riprese fluide anche durante le situazioni più impegnative.

