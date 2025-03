Power Bank INIU a quasi metà prezzo: oggi su Amazon lo paghi solo 15€

Mancano pochissime ore alla fine della Festa delle Offerte di Primavera quindi non farti scappare il Power Bank INIU! Oggi lo trovi su Amazon a soli 15 euro con uno sconto schock del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Power Bank INIU: massima potenza e portabilità

Il Power Bank INIU è un gadget utilissimo che ti permette di avere sempre l’energia di cui hai bisogno per i tuoi dispositivi tech.

Il caricatore ha una potenza massima di 10000mAh ma un corpo super sottile da soli 0,5 pollici quindi assicura la massima portabilità tanto che può essere inserito in tasca o in borsa nella totale comodità.

Tra l’altro, è uno dei pochissimi modelli ad avere una porta USB-C IN&OUT: a differenza di altri dispositivi simili sul mercato che si ricaricano solo tramite la porta USB-C, INIU è in grado di ricaricare tutti i dispositivi con i cavi USB-C direttamente.

Un’altra specifica importante è la sua modalità di ricarica velocissima: basti pensare che è in grado di alimentare l’iPhone fino al 78% in un’ora. In più, l’AutoFit di INIU identifica e soddisfa la velocità ideale del dispositivo, caricando il doppio rispetto ai caricatori da 2,1A.

Per finire, l’esclusivo sistema SmartProtect a 15 livelli di INIU evita qualsiasi carica anomala all’inizio allontanando il rischio di surriscaldamento e di danni alla batteria dai vostri dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.