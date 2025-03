Altoparlante Bluetooth Marshall a quasi metà prezzo: il mega sconto è del -40%

La Festa delle Offerte di Primavera continua alla grande su Amazon ed impazzano le promozioni su tantissimi gadget top di gamma! Oggi è disponibile l’Altoparlante Bluetooth Marshall Acton III a soli 180 euro con un super sconto del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, oltre a poter effettuare il pagamento in piccole e comode rate con Cofidis al check-out. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della super offerta, le scorte sono in esaurimento!

Altoparlante Bluetooth Marshall Acton III: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Altoparlante Bluetooth Marshall Acton III è uno speaker top di gamma che rappresenta un vero e proprio must-have per gli appassionati di musica.

Nello specifico, questo modello si contraddistingue per una spazialità stereo più ampia rispetto alla generazione precedente, offrendo il tipico suono avvolgente ed immersivo che ha reso famoso il marchio Marshall in tutto il mondo.

Il dispositivo all’avanguardia è stato realizzata per supportare le funzionalità Bluetooth di nuova generazione e la modalità di utilizzo è davvero semplice: basterà collegarlo e far partire la musica, senza perdere tempo con configurazioni complicate.

Per azionarlo, potrai sfruttare sia la connessione Bluetooth 5.2 di nuova generazione che l’ingresso da 3,5 mm così da ascoltare la tua musica preferita e creare un’atmosfera di festa ogni volta che vuoi.

Per finire, questo speaker è anche ecosostenibile in quanto è dotato di una struttura priva di PVC, che comprende il 70% di plastica riciclata e solo materiali vegani.

