WhatsApp: arrivano finalmente i video in HD (alla buon ora)

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, sta introducendo una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di condividere foto e video in alta definizione. Questa funzionalità è attualmente in fase di test nella versione Beta dell’applicazione.

Gli aggiornamenti alla Beta di WhatsApp si susseguono con una rapidità sorprendente, sebbene in molti casi si tratti di funzionalità attese da anni e che arrivano con colpevole ritardo. Dopo la possibilità di modificare i messaggi inviati e l’introduzione di nuove funzioni legate alla privacy degli utenti, ora tocca alla la condivisione di foto e video in alta definizione nelle chat singole e di gruppo, funzione già entrata in fase di test.

Test su WhatsApp Beta

A partire dalla versione beta 23.11.0.76 per iOS e dalla 2.23.12.13 per Android, gli utenti possono selezionare la qualità della foto che desiderano inviare a un contatto. Durante il caricamento di un’immagine di grandi dimensioni, l’utente può scegliere tra la qualità Standard, che comporta un downscaling dell’immagine per renderla più leggera, e la qualità HD, che mantiene il formato originale dell’immagine, scattata magari con una fotocamera professionale.

Quando l’utente sceglie l’alta definizione, WhatsApp mostra un tag in sovraimpressione per informare anche il destinatario della qualità dell’immagine. Per i video in HD, il funzionamento è lo stesso. L’editor richiede la selezione della qualità tra Standard, con risoluzione e dimensioni inferiori, e HD, senza la compressione solitamente applicata da WhatsApp per evitare un consumo eccessivo di dati mobili durante il download del contenuto.

Questo rappresenta un passo avanti molto importante per la condivisione di contenuti multimediali in alta qualità. Questa funzionalità è già disponibile su Telegram e su altre piattaforme concorrenti e risulta particolarmente utile a chi ama realizzare e condividere foto e video senza compressione e ad alta risoluzione.