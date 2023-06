WhatsApp, nuove funizoni: STOP alle chiamate da sconosciuti e più privacy

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, ha introdotto due nuove funzionalità per migliorare la privacy degli utenti. Queste nuove funzionalità sono state progettate per arginare lo spam, i tentativi di truffa e vari tipi di inganni.

La prima funzionalità, chiamata “Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti”, è stata introdotta per aumentare la privacy attraverso il controllo delle chiamate in arrivo da persone non presenti in rubrica. Questa funzione si trova nel menu Privacy delle impostazioni di WhatsApp, sotto la voce Chiamate. Una volta attivata, le chiamate provenienti da numeri sconosciuti vengono silenziate, quindi non faranno squillare lo smartphone. Tuttavia, rimarrà una traccia nella scheda delle chiamate in arrivo e appariranno tra le notifiche.

La seconda funzionalità è il “Controllo della privacy“, che non è una funzione ma un hub che riunisce le diverse impostazioni per la privacy possibili su WhatsApp e consente di gestirle in un unico menù.

Il Controllo della privacy include quattro sezioni principali:

“Scegli chi può contattarti“: questa sezione include la nuova funzionalità “Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti” e un’opzione che permette di scegliere chi può aggiungerti ai gruppi WhatsApp. “Controlla le tue informazioni personali“: qui, gli utenti possono scegliere chi può vedere la loro immagine del profilo, l’ultimo accesso e quando hanno l’app aperta. Gli utenti possono anche attivare o disattivare le conferme di lettura. “Aumenta la privacy delle chat“: in questa sezione, gli utenti possono scegliere se attivare i messaggi effimeri per le nuove chat e scegliere il relativo timer. Gli utenti possono anche decidere se far apparire o meno l’anteprima del messaggio ricevuto nella notifica. Inoltre, questa sezione include un’opzione per la gestione del backup crittografato end-to-end. “Proteggi ancora meglio il tuo account“: questa sezione offre opzioni per aumentare la sicurezza dell’account, come il blocco schermo, che può essere subordinato alla verifica dell’identità, con Face/Touch ID su iPhone o tramite il sistema di autenticazione dello smartphone su Android. Inoltre, gli utenti possono attivare la verifica in due passaggi, un’ulteriore misura di sicurezza contro il furto dell’account.

Queste nuove funzionalità rappresentano un passo avanti significativo per WhatsApp in termini di possibilità di controllo per gli utenti, soprattutto per quelli che non sono molto avvezzi alla tecnologia. Entrambe le novità dovrebbero essere già visibili a tutti gli utenti, sia BETA che non.