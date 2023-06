WhatsApp introduce la modifica dei messaggi su iOS

WhatsApp ha annunciato importanti aggiornamenti per la sua piattaforma, sia per la versione beta di Windows che per la versione stabile su iOS. In particolare, la novità più attesa riguarda la possibilità di modificare i messaggi inviati. Vediamo nel dettaglio le ultime novità introdotte da WhatsApp.

WhatsApp introduce la modifica dei messaggi anche su iOS e novità riguardo alle videochiamate di gruppo

Per quanto riguarda WhatsApp Beta per Windows, la versione 2.2324.1.0 introduce la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo con un massimo di 32 persone. Questo rappresenta un notevole incremento rispetto alla precedente limitazione di 8 partecipanti. Inoltre, alcuni utenti hanno segnalato di poter condividere lo schermo durante una videochiamata, mentre altri hanno avuto accesso alla funzione di messaggi video. Anche se queste funzioni sono ancora in fase di test limitato, si tratta di importanti sviluppi che dimostrano l’impegno di WhatsApp nel migliorare le opzioni di comunicazione offerte ai suoi utenti.

Per quanto riguarda WhatsApp su iOS, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento stabile con la versione 23.12.76, che introduce finalmente la funzione di modifica dei messaggi. Questa funzionalità consente agli utenti di correggere eventuali errori di battitura o errori nei messaggi inviati senza doverli cancellare e rispedire. La possibilità di modificare i messaggi era stata anticipata già a maggio, ma l’implementazione ha richiesto più tempo del previsto. Ora, tutti gli utenti possono finalmente beneficiare di questa funzione.

La modifica dei messaggi su WhatsApp consente agli utenti di apportare modifiche entro un periodo di 15 minuti dall’invio del messaggio. Tuttavia, è importante sottolineare che questa restrizione è stata introdotta per preservare l’integrità delle conversazioni e prevenire modifiche a lungo termine ai messaggi.

Sebbene l’aggiornamento sia stato rilasciato per tutti gli utenti, potrebbe capitare che alcuni utenti non abbiano ancora accesso alla funzione di modifica dei messaggi. In questi casi, sarà sufficiente attendere qualche giorno o massimo qualche settimana, poiché WhatsApp sta implementando il rilascio graduale dell’aggiornamento. È importante notare che la funzione di modifica dei messaggi è disponibile anche nell’app WhatsApp Business, consentendo alle aziende di correggere eventuali errori di comunicazione.

WhatsApp sta introducendo importanti miglioramenti sulla sua piattaforma, tra cui la possibilità di modificare i messaggi inviati su iOS. Questo nuovo aggiornamento offre agli utenti la comodità di correggere gli errori senza dover cancellare e rispedire i messaggi. Con l’obiettivo di migliorare costantemente l’esperienza degli utenti, WhatsApp continua a introdurre nuove funzionalità che rendono la messaggistica più efficiente e user-friendly.