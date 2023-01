Anche se usiamo WhatsApp tutti i santi giorni, fino probabilmente a odiarlo, non ne conosciamo tutte le feature. Molti di noi alla fin fine lo usano per inviare e ricevere messaggi, eppure ci sono tante funzionalità integrate -e sconosciute ai più- che permettono di farlo in modo ancora più efficace. Ad esempio, sapevi che puoi regolare lo spessore del tratto con cui scrivi sulle immagini? E che puoi cambiare font? Volendo, puoi inviare messaggi a te stesso. Ecco 3 feature di WhatsApp che quasi sicuramente non conosci, e giuriamo che non è un click-bait.

Cambiare Spessore al Tratto

WhatsApp permette di scrivere e disegnare a mano libera sulle immagini. Per cambiare lo spessore del tratto basta fare così:

In una conversazione, clicca sul + e scatta o apri una foto. Tocca l’icona della matita. Muoviti verticalmente sullo slider colorato di destra per cambiare colore del tratto, e orizzontalmente (verso destra o sinistra) per modificarne lo spessore.

Nota che, quando ti sposti verso sinistra, l’icona del colore si ingrandisce per mostrarti le dimensioni del tratto.

Cambiare Font del Testo

Quando aggiungi del testo su una immagine in WhatsApp, puoi modificare il font selezionato, facendo così:

In una conversazione, clicca sul + e scatta o apri una foto. Tocca l’icona del testo. Scrivi una parola, dopodiché tocca di nuovo l’icona T che trovi in alto a destra. Ogni tocco fa cambiare il font.

Inviare un messaggio a stessi

In Safari, scrivi questo URL: http://wa.me/+39TUONUMERO sostituendo il tuo numero di telefono. Si aprirà una chat che ti permette di appuntare cose leggibili solo a te. Molti usano questo sistema, che vi avevano segnalato tempo addietro, per prendere appunti o inviarsi note sicure o promemoria.

