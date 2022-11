Nonostante le critiche – che nella maggior parte dei casi vengono fuori dopo un confronto con la concorrenza (Telegram) -, WhatsApp resta la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Di conseguenza, ogni nuova feature introdotta tende ad attirare l’attenzione degli utenti. Proprio come in questo caso.

Con WhatsApp puoi inviare messaggi a te stesso

“Nel 2022 le auto voleranno“, e invece possiamo inviare messaggi a noi stessi su WhatsApp. Battute a parte, la possibilità di poter “dare vita” alla chat più personale che ci sia non è una cattiva notizia. La si può utilizzare per prendere note, appuntare promemoria, creare liste della spesa e così via. In molti lo fanno già con altre piattaforme, quindi il fatto che questa feature sia ora disponibile anche su WhatsApp è solo un motivo in più per usare il servizio di messaggistica di Meta.

La funzionalità, per chiunque si fosse perso gli ultimi update sulla questione, era in prova da diverse settimane nel canale beta delle app per iOS e Android. Ebbene, questa fase ora è stata superata, siamo allo step successivo: il rilascio a livello globale. Attenzione però, il roll-out di “Messaggio a te stesso” è graduale, quindi qualcuno dovrà aspettare più degli altri. Ma non è mica la fine del mondo, vero?

Come mandare messaggi a te stesso

Mandare un messaggio a te stesso su WhatsApp è semplicissimo. Apri l’applicazione, usa l’apposito pulsante per iniziare una nuova chat (quello in alto a destra) e seleziona il tuo contatto. È il primo della lista.

Se non lo vedi, significa che la feature per te non è ancora disponibile. Ma come detto poco sopra, è solo questione di pochi giorni, se non di ore, per poterla utilizzare a pieno ritmo.

