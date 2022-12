Nonostante le critiche (spesso immotivate, bisogna ammetterlo), WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. A contribuire al successo della costola di Meta ci sono ovviamente anche gli utenti iPhone, ma dal 2023 qualcosa cambierà.

Come è normale che sia, le applicazioni – di aggiornamento in aggiornamento – mettono la parola fine al supporto dei dispositivi più datatati, funzionanti o meno che siano. A tal proposito, a partire dal 1° gennaio 2023, WhatsApp non sarà più utilizzabile su iPhone 5 e iPhone 5C. In realtà l’elenco dei device che a breve saranno costretti a dire addio alla piattaforma in verde è ben più lungo, ma qui su Melablog ci preme parlare principalmente di quelli a marchio Apple, ovvero tutti quelli fermi a iOS 10.

Che poi, a dirla tutta, iPhone 5 e 5C sono stati mandati in pensione anche dalla stessa Apple, che di recente li ha aggiunti alla sua ormai corposa lista di dispositivi obsoleti.

Perché WhatsApp “abbandona” alcuni dispositivi? La risposta è abbastanza ovvia, ma vale comunque la pena riportare di seguito la spiegazione dall’azienda:

Per restare al passo con i nuovi sviluppi tecnologici e dedicare le nostre risorse ai sistemi operativi più recenti, è nostra consuetudine interrompere il supporto dei sistemi più obsoleti.

