watchOS 9: ricalibrazione batteria per Apple Watch

Se avete un Apple Watch Series 4 o Series 5, aspetterete con ansia l’arrivo di watchos 9; con l’aggiornamento, infatti, Apple ricalibrerà la batteria del vostro orologio: ecco perché e come funziona la feature.

Ricalibrazione Batteria Apple Watch

Nelle note di rilascio di watchOS 9, si fa esplicito riferimento ad una feature di ricalibrazione della batteria:

Dopo l’aggiornamento a watchOS 9, il tuo Apple Watch Series 4 o Series 5 si ricalibrerà e quindi stimerà la capacità massima della batteria in modo più accurato.

Ciò significa che, se ultimamente l’autonomia del vostro vecchio orologio Apple sembrava ridotta rispetto a prima, ci sono buone possibilità che migliori drasticamente dopo l’aggiornamento.

Come si Ricalibra la Batteria?

La buona notizia è che la procedura è assolutamente automatica e trasparente all’utente. In altre parole, non dovete far altro che installare watchOS 9‌, non appena sarà disponibile.

La stessa cosa era successo con iPhone 11 e iOS 14.5, tempo addietro; ma è la prima volta che Apple estende la procedura pure su Apple Watch. La ricalibrazione avverrà durante l’aggiornamento, e potrà essere considerata completata una volta ultimata l’installazione.