watchOS 9: i modelli di Apple Watch compatibili

Ora che Apple ha presentato ufficialmente watchOS 9, gli utenti si fanno la fatidica domanda: potrò installarlo sull’Apple Watch che ho? E la risposta è probabilmente sì, a patto che non abbiate il vetusto Apple Watch Series 3.

Con watchOS 9 arrivano quadranti più personalizzabili e con complicazioni più ricche che forniscono maggiori informazioni. È stata aggiornata l’app Fitness con metriche, visualizzazioni ed esperienze di allenamento avanzate ispirate agli atleti ad alte prestazioni; ed è stata rivista pure la funzionalità Sonno. Infine, assieme alla nuova app Farmaci, arriva l’inedita funzione Cronologia Fibrillazione Atriale approvata dalla FDA.

“Gli utenti di tutto il mondo amano Apple Watch per averli aiutati a rimanere in contatto con coloro che amano, essere più attivi durante il giorno e gestire meglio la loro salute”, ha dichiarato Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. “Questo autunno, watchOS 9 porta l’esperienza di Apple Watch ad un livello superiore con approfondimenti scientificamente comprovati su fitness, sonno e salute del cuore, fornendo al contempo agli utenti modi più creativi per rendere il proprio Apple Watch”.

Compatibilità watchOS 9

Ma quali Apple Watch potranno passare a watchOS 9? Il nuovo OS sarà installabile sui seguenti modelli:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8 (non appena disponibili)

Ovviamente, alcune delle funzionalità più evolute non saranno disponibili sui modelli meno recenti. E come sempre, l’update sarà gratuito per tutti.