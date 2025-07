Safari Technology Preview 222: novità e compatibilità con macOS Sequoia

Safari Technology Preview si aggiorna, e Apple non smette di investire in questo strumento per sviluppatori e appassionati. Con il recente rilascio della versione 222, il colosso di Cupertino ribadisce il suo impegno verso un web più accessibile, performante e sicuro. Questa nuova iterazione porta con sé miglioramenti significativi in aree chiave come accessibilità, CSS, rendering, scrolling e API Web, confermando il suo ruolo come laboratorio sperimentale per il futuro di Safari.

Uno degli aspetti più interessanti di questo browser sperimentale è la sua capacità di coesistere con la versione standard di Safari. Questo permette agli utenti di testare nuove funzionalità senza compromettere la stabilità del browser principale. Inoltre, non è necessario possedere un account sviluppatore per accedere a Safari Technology Preview, rendendolo uno strumento accessibile a chiunque desideri esplorare le tecnologie emergenti.

L’aggiornamento è già compatibile con i prossimi sistemi operativi macOS Sequoia e macOS Tahoe, il cui lancio è previsto entro la fine dell’anno. Questa integrazione anticipata offre agli sviluppatori un’opportunità unica per adattare le proprie applicazioni e siti web, garantendo una transizione senza intoppi verso le nuove piattaforme. Le note di rilascio complete, che illustrano nel dettaglio tutte le novità, sono disponibili sul sito ufficiale del progetto.

Il rilascio di aggiornamenti regolari per Safari Technology Preview ha lo scopo principale di raccogliere feedback preziosi dagli utenti durante la fase di sviluppo per identificare e risolvere potenziali problemi prima che le funzionalità raggiungano il pubblico generale.

In un ecosistema web in continua evoluzione, la competitività di Safari è strettamente legata alla capacità di innovare. Miglioramenti nelle prestazioni di rendering e scrolling, insieme a un’attenzione particolare all’accessibilità, dimostrano come Apple stia lavorando per mantenere il suo browser all’avanguardia. Questo non è solo un vantaggio per gli sviluppatori, ma anche per gli utenti finali, che possono godere di un’esperienza di navigazione più moderna e intuitiva.

Per gli sviluppatori, Safari Technology Preview rappresenta uno strumento indispensabile per testare le proprie creazioni in un ambiente che anticipa le tendenze del settore. La compatibilità con macOS Sequoia e macOS Tahoe è un ulteriore incentivo a sfruttare questa piattaforma per prepararsi al futuro del web.