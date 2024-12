Videocamera di sicurezza per esterno al 60% di sconto su Amazon

Con questa videocamera di sicurezza per esterni potrete stare in casa serenamente e avere il massimo controllo su ciò che accade fuori dalla vostra abitazione, anche sotto la pioggia: oggi viene messa in sconto del 60% su Amazon e viene venduta a soli 35,99€.

Resistente alle intemperie: massima sicurezza all’esterno

Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza senza fili in HD, progettata per proteggere la tua casa in modo semplice e affidabile. Alimentata da batterie AA al litio (incluse), la videocamera offre una durata della batteria fino a due anni, garantendo una sorveglianza a lungo termine senza la necessità di frequenti ricariche. La visione notturna a infrarossi ti permette di monitorare l’ambiente sia di giorno che di notte, offrendo una protezione completa 24 ore su 24.

Questa videocamera è costruita per resistere agli agenti atmosferici, rendendola adatta sia per l’uso interno che esterno, indipendentemente dalle condizioni meteo, dal sole alla pioggia. Inoltre, Blink Outdoor è facile da installare: non richiede cablaggi complessi né l’intervento di professionisti, potendola configurare autonomamente in pochi minuti.

Quando la videocamera rileva movimento, ricevi notifiche sul tuo telefono. Puoi personalizzare le zone di movimento direttamente dall’app Blink Home Monitor, per ricevere avvisi solo quando realmente necessario, ottimizzando così l’uso del dispositivo.

Grazie alla funzione Live View, puoi vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale tramite l’app, mentre l’audio bidirezionale consente una comunicazione diretta. Blink Outdoor è anche compatibile con Alexa, permettendoti di monitorare la tua casa semplicemente con la tua voce, utilizzando dispositivi compatibili con Alexa.

