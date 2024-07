Viaggia senza pagare il bagaglio con lo Zaino perfetto per i voli: PREZZO REGALATO

Le dimensioni dello zaino da cabina VANKEV sono 40x20x25 cm con una capacità di 20 litri, perfettamente compatibili con i requisiti di cabina di Ryanair, evitando così costi extra per il bagaglio fuori misura. Questo zaino da viaggio può essere facilmente sistemato sotto il sedile o nel vano bagagli sopra la testa su Ryanair.

Lo zaino da cabina è dotato di tasche multiple e ben organizzate, con 2 scomparti principali. Uno di questi è un ampio scomparto simile a una valigia, ideale per vestiti e oggetti quotidiani, e l’altro è uno scomparto separato per laptop che può ospitare un dispositivo fino a 14 pollici. La tasca anteriore è perfetta per organizzare piccoli oggetti, mentre le altre tasche includono una tasca impermeabile, una tasca in rete, una tasca nascosta e una tasca laterale.

Costruito con materiali di alta qualità, lo zaino è realizzato in resistente poliestere antigraffio con cerniere metalliche lisce, garantendo un uso a lungo termine. Dispone inoltre di 2 manici robusti, uno superiore e uno laterale, per un trasporto più agevole.

Lo zaino è approvato TSA e offre sicurezza garantita, grazie al design che permette di aprirlo facilmente da 90 a 180 gradi, facilitando il passaggio attraverso i controlli di sicurezza aeroportuale. Include anche una cinghia per bagagli per un facile aggancio e una tasca antifurto per proteggere i tuoi effetti personali, rendendolo ideale per viaggi internazionali e gite giornaliere.

Su Amazon, oggi, lo Zaino da viaggio in aereo viene scontato del 7% e viene venduto al costo totale e finale di 29,99€. Approfittane adesso!